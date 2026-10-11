W skrócie Premier Finlandii Petteri Orpo chce, by Unia Europejska wstrzymała wydawanie wiz turystycznych dla Rosjan.

Zdaniem szefa fińskiego rządu ma to znaczenie dla bezpieczeństwa ze względu na obawy o przegotowywanie przez Rosję aktów dywersji w Europie.

Orpo skrytykował też umowę między USA a Rosją dotyczącą dostaw oleju napędowego i wezwał do bardziej stanowczych sankcji ze strony Europy.

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Premier Finlandii Petteri Orpo opowiada się za wstrzymaniem wydawania wiz turystycznych do krajów europejskich dla Rosjan. Jego zdaniem ten krok jest konieczny w celu wzmocnienia bezpieczeństwa Europy i przeciwdziałania zagrożeniu ze strony Rosji. Orpo zamierza przedstawić odpowiednią propozycję podczas szczytu przywódców krajów UE - podaje fiński nadawca Yle.

Finlandia z propozycją dla UE. Chodzi o wizy turystyczne dla Rosjan

- Na posiedzeniu Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu zaproponuję konkretne działanie - zaprzestanie wydawania Rosjanom wiz turystycznych na podróże do Europy - oświadczył Orpo.

Finlandia wstrzymała wydawanie wiz turystycznych i zamknęła granice dla rosyjskich turystów we wrześniu 2022 roku. Lądowe przejścia graniczne między Finlandią a Rosją są zamknięte od grudnia 2023 roku.

- Obawiamy się, że Rosja spróbuje zorganizować akcje dywersyjne w Europie. Dlaczego więc wpuszczamy tu Rosjan jako turystów i pozwalamy im się swobodnie poruszać? - pytał szef fińskiego rządu.

Umowa Trumpa z Putinem. "Straszne rozczarowanie"

Orpo skomentował również zawartą między Moskwą a Waszyngtonem umowę dotyczącą dostaw oleju napędowego. Nazwał ją "strasznym rozczarowaniem".

Jednocześnie przypomniał, że uzgodniona wielkość dostaw stanowi jedynie niewielką część zużycia w Stanach Zjednoczonych. Według polityka na ten moment nie jest jasne, czy uda się dostarczyć paliwo w pełnym zakresie. - Nie sądzę, by ostatecznie ta umowa miała wpływ na Stany Zjednoczone czy rynek światowy - ocenił Orpo.

Jego zdaniem Europa powinna działać bardziej aktywnie i wprowadzić dodatkowe sankcje wobec Rosji.

We wrześniu Finlandia postanowiła przekazać Ukrainie 34. pakiet pomocy wojskowej, którego łączna wartość wynosi około 290 mln euro.

USA dogadały się z Rosją w sprawie oleju napędowego

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że Rosja zgodziła się na natychmiastowe dostarczenie 300 tys. ton oleju napędowego na globalny rynek a następnie nawet kilku milionów ton w późniejszym terminie. Władze USA wydały tymczasowe zezwolenie na dostawy rosyjskiego oleju napędowego, które będzie obowiązywać do 7 kwietnia 2027 r. Oznacza to zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo. Według Trumpa krok ten był niezbędny, aby obniżyć ceny paliw, wywindowane przez konflikty militarne na Bliskim Wschodzie.

Decyzja prezydenta USA wywołała krytykę zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów. Skrytykował ją m.in. były wiceprezydent USA z czasów pierwszej kadencji Trumpa Mike Pence.



