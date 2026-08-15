W skrócie Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung zaproponował rozpoczęcie rozmów mających na celu formalne zakończenie wojny koreańskiej oraz omówienie kwestii programu nuklearnego Korei Północnej.

Lee podkreślił potrzebę wzajemnego szacunku i zmniejszenia wrogości między oboma państwami jako pierwszy krok ku pokojowi na Półwyspie Koreańskim.

Z formalnego punktu widzenia konflikt koreański, który rozpoczął się w 1950 roku, pozostaje nierozstrzygnięty, a dotychczas porozumiano się jedynie co do rozejmu w 1953 roku.

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Propozycja Lee Jae Myunga padła podczas przemówienia wygłoszonego w czasie uroczystości z okazji Święta Wyzwolenia Narodowego upamiętniających 81. rocznicę zakończenia okupacji Półwyspu Koreańskiego przez Japonię.

Prezydent zadeklarował, że zamierza rozpocząć wysiłki celem zastąpienia ustanowionego w 1953 r. "niestabilnego systemu rozejmowego" formalnym zakończeniem wojny i ustanowieniem trwałego pokoju.

Wojna koreańska dobiegnie końca? Seul wystąpił z propozycją

- Skreślmy nasze zamiary wzajemnego grożenia sobie i rozpocznijmy rozmowy o zakończeniu długotrwałej wojny jako bezpośrednio zaangażowane strony - mówił Lee, zwracając się do Kim Dzong Una.

Jak dodał, w procesie rozmów warto będzie także omówić kwestię zakończenia rozwoju północnokoreańskiego programu nuklearnego. Wskazywał, że oba państwa muszą się wzajemnie uszanować i unikać konfrontacji.

Lee stwierdził, że pierwszym krokiem ku pokojowi powinno być "zmniejszenie wrogości w postrzeganiu, normach i systemach". - Mam nadzieję, że Korea Południowa i Północna staną twarzą w twarz dla pokojowego współistnienia i wzajemnego rozwoju - powiedział prezydent.

Prezydent Lee chce końca konfliktu na Półwyspie Koreańskim

Lee Jae Myung wskazał, że jeśli jego propozycja spotka się z pozytywną reakcją ze strony Korei Północnej, stworzy to szansę na stabilizację na Półwyspie Koreańskim. Przekonywał, że przyczyni się to do ugruntowania sytuacji w całej Azji Północno-Wschodniej.

Zapewnił też, że inicjatywa może być ważnym krokiem ku denuklearyzacji całego świata. - Przekształcę energię wrogości i konfrontacji w impet pokojowego współistnienia i wspólnego rozwoju - zadeklarował prezydent Korei Południowej.

Z formalnego punktu widzenia wojna koreańska, która wybuchła w 1950 r. wciąż się nie zakończyła. Państwa Półwyspu Koreańskiego zawarły jedynie rozejm oparty na zawieszeniu broni. Podpisano go w Panmundżom 27 lipca 1953 r.

Źródło: Yonhap



