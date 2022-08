Chcą zakazać noszenia hidżabu. Pomysł duńskiej komisji rządowej

Zagwarantowanie równych praw wszystkim kobietom - tego chce duńska komisja rządowa do spraw walki o prawa kobiet. Tym też uzasadnia wniosek o... zakaz noszenia hidżabu w szkołach podstawowych. Według niej to klucz do zapewnienia równości w szkołach i przedszkolach już od pierwszych lat.

Zdjęcie Noszenia hidżabu przez uczennice szkół podstawowych chce zakazać duńska komisja rządowa / ferli/easyfotostock / East News