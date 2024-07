Jak informuje brytyjski "The Guardian", rząd walijski zobowiązał się do wprowadzenia "pionierskiej w skali światowej" ustawy, która uczyniłaby kłamstwo w polityce czymś nielegalnym. Według walijskich parlamentarzystów podjęta decyzja to "historyczny moment", który zwalczy zagrożenie, jakie kłamstwo w polityce stwarza dla demokracji.