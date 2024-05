Filipiny wysłały w rejon archipelagu Spratlejów dodatkowy statek, a dwa inne okręty przebywają tam na zasadzie rotacyjnej - poinformował rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej, komandor Jay Tarriela. Jak stwierdził, ma to uniemożliwić Chinom wzniesienie kolejnej sztucznej wyspy, która mogłaby posłużyć im do celów militarnych.

Morze Południowochińskie. Chiny budują wyspę?

W połowie kwietnia załoga należącego do Filipin statku odnalazła tam wysypane pod wodą stosy martwych koralowców, co zdaniem strony filipińskiej może być pierwszym etapem budowy.

Wyspa na Morzu Południowochińskim? Pekin zaprzecza

Na swoim profilu na platformie X (Twitterze) komandor Tarriela wskazał we wtorek, że chińscy badacze w przeszłości interesowali się nowymi technikami takiej budowy. Jego zdaniem ilustracje w chińskiej publikacji akademickiej na ten temat przypominają to, co filipińscy marynarze znaleźli w rejonie Spratlejów.