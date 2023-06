Służby zezwoliły na organizację protestu, którego organizator otwarcie mówi o swoich planach. Chce spalić świętą księgę islamu w środę, a więc w dzień, gdy rozpoczyna się najważniejsze muzułmańskie święto Id al-Adha.

Zgoda na spalenie Koranu w Szwecji. Decyzja policji

"Pomimo zagrożeń dla bezpieczeństwa, wydajemy zgodę na zgromadzenie" - cytuje pisemną wersję policyjnego oświadczenia AFP.



Zgoda na spalenie księgi pojawiła się dwa tygodnie po tym, jak szwedzki sąd apelacyjny zakwestionował słuszność wydanego przez policję zakazu. Zrobiono to, gdy skrajnie prawicowy aktywista Rasmus Paludan spalił Koran przed turecką ambasadą w styczniu bieżącego roku.

Po tym wydarzeniu policja jeszcze kilka razy odrzucała wnioski o organizację protestów, podczas których miało dojść do spalenia świętej księgi, argumentując, że "tego typu manifestacje mogłyby przyczynić się do zwiększenia w kraju zagrożenia terrorystycznego".

Szwecja: Policja wydała pozwolenie na spalenie Koranu

Incydent doprowadził do wielu protestów, bojkotu szwedzkich towarów i wywołał oburzenie w bardzo wielu muzułmańskich krajach. W efekcie pogorszyły się także i tak już skomplikowane relacje Szwedów z Ankarą.



W sprawie wypowiedział się m.in. oburzony prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, który stwierdził, że "Turcja nie ratyfikuje akcesji Szwecji do NATO, dopóki Sztokholm nie ustanowi prawa, które chroniłoby Koran".

Tym samym kwestie dotyczące dołączenia Szwecji do NATO skomplikowały się wówczas jeszcze bardziej. Przypomnijmy, Szwedzi wciąż nie mają zielonego światła, by dołączyć do transatlantyckiej wspólnoty, ponieważ nie zgodziły się na to Węgry i Turcja.



"Decyzja policji i protest mogą ponownie zaostrzyć napięte stosunki między Szwecją a Turcją, która do tej pory blokuje przystąpienie skandynawskiego kraju do NATO" - ocenia AFP.

