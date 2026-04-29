Chcą ograniczenia populacji do 10 milionów. Większość jest zgodna

W skrócie Większość Szwajcarów popiera inicjatywę ograniczenia populacji kraju do 10 milionów, co wykazał sondaż.

Rząd wcześniej odrzucił tę inicjatywę, argumentując, że utrudni współpracę z Unią Europejską i zaszkodzi gospodarce poprzez ograniczenie rynku pracy.

Zgodnie z propozycją, liczba stałych rezydentów Szwajcarii nie może przekroczyć 10 milionów do 2050 roku, co wymagałoby rezygnacji z umowy o swobodzie przemieszczania się z UE.

W Szwajcarii przeprowadzono badanie, w którym sprawdzono chęć wzięcia udziału w referendum nad projektem mającym na celu ograniczenie liczby ludności Szwajcarii do 10 milionów.

Jak podaje agencja Reutera, nieco ponad połowa głosujących popiera takową propozycję, a pozytywny odzew jeszcze rośnie.

Szwajcaria. Większość chce ograniczenia populacji w kraju do 10 milionów

Wcześniej rząd odrzucił inicjatywę popieraną przez prawicową Szwajcarską Partię Ludową (SVP), zostanie ona poddana pod głosowanie 14 czerwca. Parlamentarzyści stwierdzili, że wspomniana inicjatywa "utrudni współpracę z Unią Europejską i zaszkodzi gospodarce poprzez ograniczenie rynku pracy".

Z sondażu, w którym brało udział 16 176 osób, przeprowadzonego przez grupę medialną Tamedia, gazetę "20 Minuten" oraz instytut Leewas wynika, że 52 proc. ankietowanych popiera tę propozycję lub skłania się ku niej, z kolei 46 proc. jest przeciwnego zdania. Pozostali nie wyrazili opinii.

Poprzedni sondaż z początku marca wykazał, że 45 proc. respondentów opowiada się za tą inicjatywą, podczas gdy 47 proc. było przeciwnych. "Najnowsze wyniki uznano za nietypowe, ponieważ szwajcarskie propozycje referendalne tracą zazwyczaj poparcie w miarę zbliżania się dnia głosowania" - podała agencja Reutera.

Obecnie populacja Szwajcarii przekracza już 9 milionów. Ograniczenie miałoby dotyczyć osób z zagranicy, które przybywają do kraju.

Nietypowy wynik sondażu. Szwajcarzy coraz bardziej przekonani

Szwajcarzy popierają tę inicjatywę - obawiają się bowiem szybkiego wzrostu populacji i presji na infrastrukturę publiczną, w tym rynek mieszkaniowy.

Zgodnie ze wspomnianą propozycją, "liczba stałych rezydentów Szwajcarii nie może przekroczyć 10 milionów do 2050 roku". Tym samym, jak podaje Reuters, Szwajcaria powinna zrezygnować z umowy o swobodzie przemieszczania się zawartej z Unią Europejską. W tej chwili liczba cudzoziemców stanowi ok. jedną czwartą wszystkich jego mieszkańców.

Jak czytamy, ustawodawcy debatują nad porozumieniem między Szwajcarią a UE, które zawarto pod koniec 2024 roku, mającym na celu zacieśnienie więzi gospodarczych. W ubiegłym roku Szwajcaria została "nieoczekiwanie objęta najwyższymi w Europie cłami handlowymi ze strony Stanów Zjednoczonych".

Źródło: Reuters

