W skrócie Ursula von der Leyen nie sporządzała notatek z rozmów z kandydatami na komisarzy - podało Politico.

Komisja Europejska przyznała po długim zwlekaniu, że nie istnieją żadne dokumenty z tych wywiadów.

Brak dokumentacji wywołał krytykę dotyczącą przejrzystości oraz dwie próby wotum nieufności wobec von der Leyen.

Politico ujawniło, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie robiła notatek podczas wywiadów z kandydatami na członków jej zespołu komisarzy, które przeprowadzała w 2024 roku.

We wrześniu 2024 roku Politico zażądało dokumentacji wywiadów między Ursulą von der Leyen a kandydatką na stanowisko komisarza Hiszpanką Teresą Riberą, która później została wiceprzewodniczącą.

Ursula von der Leyen zaniedbała dokumentację. "Rozmowy były ustne"

Komisja zwlekała z odpowiedzią przez wiele miesięcy. Prawie rok później, po dwóch skargach złożonych za pośrednictwem biura Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sekretarz generalna KE Ilze Juhansone przyznała, że "nieformalne rozmowy z wybranymi kandydatami odbyły się ustnie i nie sporządzono żadnych dokumentów".

Jak opisuje Politico, przyznanie się Komisji do winy spotkało się z krytyką zwolenników przejrzystości, którzy stwierdzili, że wpisuje się to w schemat tajnego zarządzania prowadzonego przez von der Leyen, która kieruje pracami Komisji od 2019 roku.

Brak dokumentacji w KE. Zarzuty wobec Ursuli Von der Leyen

Ursula von der Leyen była już wcześniej ostro krytykowana za rzekomy brak przejrzystości. Był to jeden z powodów złożenia wotum nieufności wobec szefowej Komisji, zgłoszonego przez skrajną prawicę latem 2025 roku.

Głos w sprawie zabrał Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Teresa Anjinho wyraziła obawy dotyczące powszechnych opóźnień w odpowiedziach KE na tego typu wnioski.

W oświadczeniu biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdziło: "Społeczeństwu bardzo trudno jest zrozumieć, dlaczego występują tak długie opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na wnioski o dostęp do dokumentów, zwłaszcza gdy w odpowiedzi na końcu stwierdza się jedynie, że nie znaleziono żadnego dokumentu. Taka sytuacja może podważyć zaufanie obywateli do administracji UE".

Problemy przewodniczącej KE. Dwa wnioski o wotum nieufności

Parlament Europejski będzie na początku października głosować nad dwoma oddzielnymi wnioskami o wotum nieufności wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej - poinformowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Złożyły je dwie grupy polityczne - Lewica oraz skrajnie prawicowi Patrioci dla Europy.

Lewica argumentowała swój wniosek biernością Ursuli von der Leyen wobec Izraela w sprawie katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy. Krytyce poddano również nową umowę handlową z USA.

Z kolei Patrioci dla Europy sprzeciwiają się porozumieniu z południowoamerykańskim blokiem Mercosur. Europosłowie zarzucają również Komisji brak skuteczności w obliczu najważniejszych wyzwań.

