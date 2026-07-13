W skrócie Parlament na Węgrzech przyjął poprawkę do konstytucji umożliwiającą usunięcie prezydenta Tamasa Sulyoka z urzędu.

Szef rządu Peter Magyar oświadczył, że prezydent ma pięć dni na rezygnację lub podpisanie poprawki, w przeciwnym razie zostanie uruchomiona procedura impeachmentu.

Przyjęta zmiana jest uzasadniana "utratą zaufania społecznego" wobec prezydenta oraz dążeniem do osłabienia wpływów Viktora Orbana.

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- Byłaby to zdrada narodu węgierskiego, gdybyśmy nie tknęli tej konstytucji - powiedział Peter Magyar w parlamencie przed głosowaniem nad poprawką, którą przyjęto większością 139 głosów w liczącym 199 osób Zgromadzeniu Narodowym.

Szef rządu wskazał, że prezydent "ma teraz pięć dni, aby albo zrezygnować w wyznaczonym terminie, albo podpisać tę poprawkę". - Nie ma innej opcji - oświadczył Magyar. Tamas Sulyok jest przez premiera wzywany do rezygnacji ze stanowiska odkąd ogłoszono zwycięstwo Tiszy w kwietniowych wyborach.

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Na mocy poprawki kadencja Sulyoka zakończyłaby się natychmiastowo, czego uzasadnieniem jest "poważna utrata zaufania" społeczeństwa wobec głowy państwa. Węgierski parlament wybrałby nowego prezydenta do czasu wejścia w życie nowej konstytucji lub na okres maksymalnie pięciu lat.

Premier oświadczył, że jeśli Sulyok nie podpisze nowej poprawki w ciągu pięciu dni, parlament ma zamiar wszcząć przeciwko niemu procedurę impeachmentu.

Przyjęcie poprawki zakończyło się półminutową owacją na stojąco. Przeciw zmianie było sześcioro deputowanych. - W ten sposób zakończyliśmy reformę konstytucyjną reżimu Orbana - ogłosił Magyar.

Czy Tamas Sulyok ustąpi ze stanowiska? "Ma teraz pięć dni"

Lider Tiszy objął stanowisko premiera Węgier w następstwie kwietniowych wyborów parlamentarnych. Odsunął wówczas od władzy Viktora Orbana, sprawującego rządy nieprzerwanie przez 16 lat. Celem Magyara stało się osłabienie wpływów byłego premiera w kraju.

- Oni (Fidesz - red.) tak zorganizowali kraj, że wola jednej osoby stała się źródłem prac legislacyjnych. Partia Tisza zdobyła wyraźny, ogromny mandat obejmujący dwie trzecie głosów, aby zdemontować ten system - mówił w poniedziałek Magyar.

Magyar zapowiedział rozpoczęcie jesienią "ogromnego wspólnego projektu" z udziałem węgierskiego społeczeństwa. Prace te mają zakończyć się opracowaniem nowej konstytucji.

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Poprawka ogranicza także czas pełnienia urzędu poselskiego do 12 lat lub trzech kadencji, co uniemożliwiłoby części znanych polityków opozycji ubieganie się o reelekcję.

Poseł Fideszu Gergely Gulyas złożył rezygnację ze stanowiska przewodniczącego frakcji parlamentarnej partii w geście protestu, ponieważ zgodnie z nowymi przepisami nie mógłby kandydować w wyborach w 2030 r.

Zmiana przewiduje również utworzenie Krajowego Urzędu ds. Odzyskiwania i Ochrony Majątku, przyznając mu szerokie uprawnienia w walce z korupcją.

Źródła: Reuters, AFP





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