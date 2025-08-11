"Chcą konfrontacji militarnej". Z Korei Północnej płyną ostrzeżenia

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

- Kolejne poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim - w taki sposób minister obrony Korei Północnej określił rozpoczynające się za kilka dni manewry z udziałem wojsk USA i Korei Południowej. Władze w Pjongjangu zapowiedziały, że w przypadku "prowokacji" wykorzystane zostanie "prawo do samoobrony".

Korea Północna reaguje na wspólne ćwiczenia amerykańsko-koreańskie
Korea Północna reaguje na wspólne ćwiczenia amerykańsko-koreańskieSTR / KCNA VIA KNS AFP

Oświadczenie dotyczące amerykańsko-koreańskich ćwiczeń wygłosił minister obrony Korei Północnej No Kwan Chol. Polityk skomentował, że Pjongjang otwarcie "potępia" Stany Zjednoczone i Koreę Południową za ich "prowokacyjne kroki, mające na celu wyraźne zademonstrowanie stanowiska w sprawie konfrontacji militarnej".

Zobacz również:

Kim Jo Dzong, siostra Kim Dzong Una, rozwiała wątpliwości w sprawie relacji z Koreą Południową
Świat

Korea Północna stanowczo odpowiada sąsiadowi. "Bardzo się przeliczyli"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    - (Manewry - red.) stanowią kolejne poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i w regionie. Otwarcie ostrzegamy przed negatywnymi konsekwencjami, jakie to spowoduje - mówił.

    Korea Północna. Minister ostrzega przed odpowiedzią

    W dalszej części oświadczenia No Kwan Chol przekonywał, że ćwiczenia wojskowe, które rozpoczną się 18 sierpnia, są sygnałem z Seulu mówiącym o chęci "bezpośredniej konfrontacji militarnej".

    - Jednostronne groźby militarne i próby konfrontacji ze strony Stanów Zjednoczonych i Republiki Korei pod pretekstem odstraszania są głównym powodem, dla którego sytuacja na Półwyspie Koreańskim i w regionie zmienia się z dnia na dzień w negatywną stronę. Demonstracja wojskowa przeciwko KRLD z pewnością będzie miała efekt bumerangu - zapowiedział minister.

    W podsumowaniu No Kwan Chol podkreślił, że Pjongjang będzie ściśle obserwował ruchy wojsk i jeśli zajdzie taka potrzeba wykorzystana "suwerenne prawo KRLD do samoobrony w przypadku jakichkolwiek prowokacji wykraczającej poza linię graniczną".

    Zobacz również:

    Kim Dzong Un świętuje Dzień Zwycięstwa
    Świat

    Kuriozalne słowa Kim Dzong Una. Przywódca zwrócił się do Rosjan

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    Jabłoński w ''Graffiti'' o promowaniu Bandery i UPA na Stadionie Narodowym: Odesłać na Ukrainę i wysłać na frontPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze