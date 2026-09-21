W skrócie Tajfun Dujuan dotarł do Japonii, powodując potężne ulewy w wielu miejscach. Niektóre regiony są odcięte od reszty kraju.

Wydano zalecenie ewakuacji dla prawie 2 milionów mieszkańców w sześciu prefekturach, w tym w Tokio. Tam obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia osuwiskami i lawinami błotnymi.

Odwołano setki lotów, w ponad 50 tys. domów nie ma prądu.

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Żywioł w poniedziałek dotarł do środkowej części Japonii. To 25. w tym sezonie tajfun odnotowany w Kraju Wschodzącego Słońca. Niesie stały wiatr o prędkości 130 km/h, a podmuchy osiągają do 194 km/h. Największym zagrożeniem są jednak intensywne opady deszczu powodujące zagrożenie powodziowe.

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Miliony osób w niebezpieczeństwie. Tajfun Dujuan już tu jest

Uderzenie tajfunu Dujuan jest na tyle silne, że japońskie ministerstwo spraw wewnętrznych wydało zalecenie ewakuacji dla mieszkańców sześciu prefektur: Ibaraki, Chiba, Tokio, Kanagawa, Shizuoka i Saitama.

Łącznie zalecenie obejmuje niemal 2 mln osób (1,9 mln), jednak nie jest to obowiązkowa ewakuacja.

Tajfun niesie potężne ulewy, powodujące powodzie błyskawiczne w wielu miejscach. W miejscowości Oshima w ciągu 48 godzin spadło 812 litrów wody na metr kwadratowy. To ponad dwa razy więcej niż zazwyczaj pada w tym miejscu przez cały wrzesień.

Tajfun Dujuan w południowej części Japonii. Prawie 2 mln osób zalecono ewakuację WXCharts materiał zewnętrzny

W kilku prefekturach, w tym Tokio, obowiązuje piąty, czyli najwyższy stopień ostrzeżenia przed osuwiskami i lawinami błotnymi. W mieście Jokosuka w prefekturze Kanagawa zbocze osunęło się na dom. Trwają poszukiwania 64-letniej kobiety, która się w nim wówczas znajdowała.

Do podobnych zdarzeń może wkrótce dojść w innych miejscach, przed czym ostrzega Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA):

Życie ludzi jest bezpośrednio zagrożone. Proszę, niezwłocznie zadbajcie o swoje bezpieczeństwo - zaapelował na konferencji prasowej przedstawiciel JMA Hosomi Takuya.

Władze prefektury Kanagawa po tym, jak zeszło w tym rejonie kilka lawin błotnych, poprosili o pomoc wojsko.

Przebywająca obecnie w Japonii na urlopie Polka, Marta Wojciechowska, poinformowała Interię, że żywioł już spowodował poważne utrudnienia w wielu miejscach:

"Niektóre regiony są odcięte od świata. Na przykład półwysep Izu, na którym byłyśmy kilka dni temu" - napisała w wiadomości przesłanej redakcji.

Wichury przyniesione przez tajfun Dujuan w Tokio. W niektórych częściach Japonii przez dwa dni spadło dwa razy więcej deszczu niż przez cały miesiąc FRANCK ROBICHON PAP/EPA

Przebywająca obecnie w Tokio Polka dodała, że kursowanie niektórych lokalnych linii kolejowych zawieszono, zanotowano również opóźnienia w słynących z punktualności pociągów wysokiej prędkości shinkansen.

"Uważamy, nie wychodzimy z hotelu" - podkreśliła Polka w przesłanej Interii wiadomości.

Władze Tokio ostrzegły mieszkańców stolicy, by unikali przebywania w piwnicach na terenach, na których obowiązuje trzeci poziom zagrożenia ulewami.

Potężne porywy wiatru oraz ulewy spowodowały utrudnienia nie tylko na kolei. Potężne problemy mają również operatorzy lotnisk i linie lotnicze. Wielu mieszkańców musi też obyć się bez prądu.

Samoloty nigdzie nie polecą. Awarie w wielu domach

W poniedziałek odwołano setki zaplanowanych na ten dzień lotów. Linie Lotnicze Japan Airlines poinformowały o tym, że niezrealizowanych zostanie 135 lotów, zaś linie All Nippon Airways odwołały 140.

Doszło do awarii linii energetycznych w wielu miejscach. Ponad 50 tys. domów w całym kraju nie ma prądu - poinformował operator energetyczny TEPCO. Najgorzej pod tym względem jest w prefekturze Chiba - tylko tam elektryczność nie dochodzi do ponad 41 tys. budynków.

Według prognoz wichury i ulewy w rejonie środkowej Japonii utrzymają się przez cały poniedziałek.

Źródło: Asahi Shimbun, BBC, NHK

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