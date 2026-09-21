W skrócie
- Tajfun Dujuan dotarł do Japonii, powodując potężne ulewy w wielu miejscach. Niektóre regiony są odcięte od reszty kraju.
- Wydano zalecenie ewakuacji dla prawie 2 milionów mieszkańców w sześciu prefekturach, w tym w Tokio. Tam obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia osuwiskami i lawinami błotnymi.
- Odwołano setki lotów, w ponad 50 tys. domów nie ma prądu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Żywioł w poniedziałek dotarł do środkowej części Japonii. To 25. w tym sezonie tajfun odnotowany w Kraju Wschodzącego Słońca. Niesie stały wiatr o prędkości 130 km/h, a podmuchy osiągają do 194 km/h. Największym zagrożeniem są jednak intensywne opady deszczu powodujące zagrożenie powodziowe.
Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie
Miliony osób w niebezpieczeństwie. Tajfun Dujuan już tu jest
Uderzenie tajfunu Dujuan jest na tyle silne, że japońskie ministerstwo spraw wewnętrznych wydało zalecenie ewakuacji dla mieszkańców sześciu prefektur: Ibaraki, Chiba, Tokio, Kanagawa, Shizuoka i Saitama.
Łącznie zalecenie obejmuje niemal 2 mln osób (1,9 mln), jednak nie jest to obowiązkowa ewakuacja.
Tajfun niesie potężne ulewy, powodujące powodzie błyskawiczne w wielu miejscach. W miejscowości Oshima w ciągu 48 godzin spadło 812 litrów wody na metr kwadratowy. To ponad dwa razy więcej niż zazwyczaj pada w tym miejscu przez cały wrzesień.
W kilku prefekturach, w tym Tokio, obowiązuje piąty, czyli najwyższy stopień ostrzeżenia przed osuwiskami i lawinami błotnymi. W mieście Jokosuka w prefekturze Kanagawa zbocze osunęło się na dom. Trwają poszukiwania 64-letniej kobiety, która się w nim wówczas znajdowała.
Do podobnych zdarzeń może wkrótce dojść w innych miejscach, przed czym ostrzega Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA):
Życie ludzi jest bezpośrednio zagrożone. Proszę, niezwłocznie zadbajcie o swoje bezpieczeństwo - zaapelował na konferencji prasowej przedstawiciel JMA Hosomi Takuya.
Władze prefektury Kanagawa po tym, jak zeszło w tym rejonie kilka lawin błotnych, poprosili o pomoc wojsko.
Przebywająca obecnie w Japonii na urlopie Polka, Marta Wojciechowska, poinformowała Interię, że żywioł już spowodował poważne utrudnienia w wielu miejscach:
"Niektóre regiony są odcięte od świata. Na przykład półwysep Izu, na którym byłyśmy kilka dni temu" - napisała w wiadomości przesłanej redakcji.
Przebywająca obecnie w Tokio Polka dodała, że kursowanie niektórych lokalnych linii kolejowych zawieszono, zanotowano również opóźnienia w słynących z punktualności pociągów wysokiej prędkości shinkansen.
"Uważamy, nie wychodzimy z hotelu" - podkreśliła Polka w przesłanej Interii wiadomości.
Władze Tokio ostrzegły mieszkańców stolicy, by unikali przebywania w piwnicach na terenach, na których obowiązuje trzeci poziom zagrożenia ulewami.
Potężne porywy wiatru oraz ulewy spowodowały utrudnienia nie tylko na kolei. Potężne problemy mają również operatorzy lotnisk i linie lotnicze. Wielu mieszkańców musi też obyć się bez prądu.
Samoloty nigdzie nie polecą. Awarie w wielu domach
W poniedziałek odwołano setki zaplanowanych na ten dzień lotów. Linie Lotnicze Japan Airlines poinformowały o tym, że niezrealizowanych zostanie 135 lotów, zaś linie All Nippon Airways odwołały 140.
Doszło do awarii linii energetycznych w wielu miejscach. Ponad 50 tys. domów w całym kraju nie ma prądu - poinformował operator energetyczny TEPCO. Najgorzej pod tym względem jest w prefekturze Chiba - tylko tam elektryczność nie dochodzi do ponad 41 tys. budynków.
Według prognoz wichury i ulewy w rejonie środkowej Japonii utrzymają się przez cały poniedziałek.
Źródło: Asahi Shimbun, BBC, NHK
-----