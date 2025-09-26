W skrócie Serbia rozwija współpracę z Rosją pomimo aspiracji do członkostwa w Unii Europejskiej.

Serbski minister spraw zagranicznych spotkał się z Siergiejem Ławrowem, by omówić kwestię zacieśnienia dwustronnej współpracy.

Djurić spotkał się z Ławrowem przy okazji 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. "Podczas spotkania omówiono kwestię zacieśnienia dwustronnej współpracy gospodarczej, a szczególną uwagę zwrócono na współpracę w dziedzinie energetyki" - poinformowało serbskie ministerstwo.

W oświadczeniu dodano, że Djurić podziękował Rosji "za jej pryncypialne stanowisko i wsparcie w obronie integralności terytorialnej i suwerenności" Serbii. Moskwa, podobnie jak Belgrad, nie uznaje ogłoszonej w 2008 roku niepodległości Kosowa, byłej południowej prowincji Serbii.

Serbia i Rosja zacieśniają współpracę. "Stopniowy rozwój strategicznego partnerstwa"

Wśród tematów rozmowy szefów dyplomacji Serbii i Rosji znalazły się też bieżąca sytuacja w Serbii i na Bałkanach Zachodnich.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej stwierdziło, że obaj ministrowie "potwierdzili stopniowy rozwój strategicznego partnerstwa między krajami".

Dodano, że przeprowadzono "szczegółowe konsultacje dotyczące koordynacji w ramach organizacji międzynarodowych", ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Kosowie i Republice Serbskiej, będącej częścią Bośni i Hercegowiny.

Import gazu z Rosji. Serbia podjęła decyzję

W październiku Serbia podpisze trzyletnią umowę na import gazu z Rosją, zabezpieczając roczne dostawy 2,5 mld metrów sześciennych surowca - przekazał w środę prezes państwowej spółki gazowej, Duszan Bajatović.

Długoterminowy, dziesięcioletni kontrakt Serbii z Rosją na dostawy gazu ziemnego wygasł pod koniec maja bieżącego roku.

Według danych serbskiego Instytutu Statystycznego udział rosyjskiego gazu w całkowitym imporcie tego surowca w pierwszych czterech miesiącach 2025 roku wyniósł 80 proc. Uzależnienie od rosyjskiego gazu było jednym z argumentów Belgradu za tym, aby nie nakładać sankcji na Moskwę - przypomniała bałkańska redakcja Radia Wolna Europa.

Serbia, mimo iż jest krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej, nie przyłączyła się do sankcji nakładanych na Rosję z powodu jej inwazji na Ukrainę. Najważniejsi politycy Serbii utrzymują też od wybuchu wojny przeciwko Ukrainie w 2022 roku regularne kontakty z rosyjskimi odpowiednikami.

