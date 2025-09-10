Charlie Kirk został postrzelony. Jest reakcja Donalda Trumpa
Konserwatywny aktywista i stronnik prezydenta USA Donalda Trumpa Charlie Kirk został postrzelony podczas występu na uniwersyteckiej scenie w Utah. Według agencji AP jego stan jest krytyczny. "Niech Bóg go błogosławi!" - napisał na Donald Trump, apelując o modlitwę za życie działacza. Wszystko wskazuje na to, że zamachowiec jest na wolności.
Według telewizji NBC do zdarzenia doszło podczas wystąpienia Kirka dla studentów na uniwersytecie Utah Valley University.
Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza i słychać strzał oddany w jego kierunku. Widać także, że kula trafiła działacza w szyję. W miejscu, gdzie doszło do tragicznego incydentu, wybuchła panika, a zgromadzeni ludzie zaczęli uciekać.
Kirk miał zostać przewieziony do szpitala. Według agencji AP jest w stanie krytycznym.
Z początkowych informacji mediów wynikało, że sprawca został ujęty. Jednak "New York Post" kilkadziesiąt minut po zdarzeniu przekazał, że zatrzymany mężczyzna to nie zamachowiec. Informację tę potwierdził rzecznik uniwersytetu cytowany przez agencję Reutera.
Znany działacz MAGA Charlie Kirk postrzelony. Donald Trump apeluje
Doniesienia potwierdził m.in. dyrektor FBI Kash Patel, a także osobiście prezydent USA Donald Trump.
"Wszyscy musimy się modlić za Charliego Kirka, który został postrzelony. Wspaniały człowiek od stóp do głów. Niech Bóg go błogosławi!" - napisał amerykański prezydent na własnej platformie społecznościowej Truth Social.
Kirk jest prominentną postacią na amerykańskiej prawicy i sojusznikiem Trumpa. Jest założycielem organizacji Turning Point USA, zajmującej się m.in. mobilizacją młodych prawicowych wyborców.