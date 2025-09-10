Według telewizji NBC do zdarzenia doszło podczas wystąpienia Kirka dla studentów na uniwersytecie Utah Valley University.

Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza i słychać strzał oddany w jego kierunku. Widać także, że kula trafiła działacza w szyję. W miejscu, gdzie doszło do tragicznego incydentu, wybuchła panika, a zgromadzeni ludzie zaczęli uciekać.

Kirk miał zostać przewieziony do szpitala. Według agencji AP jest w stanie krytycznym.

Z początkowych informacji mediów wynikało, że sprawca został ujęty. Jednak "New York Post" kilkadziesiąt minut po zdarzeniu przekazał, że zatrzymany mężczyzna to nie zamachowiec. Informację tę potwierdził rzecznik uniwersytetu cytowany przez agencję Reutera.

Znany działacz MAGA Charlie Kirk postrzelony. Donald Trump apeluje

Doniesienia potwierdził m.in. dyrektor FBI Kash Patel, a także osobiście prezydent USA Donald Trump.

"Wszyscy musimy się modlić za Charliego Kirka, który został postrzelony. Wspaniały człowiek od stóp do głów. Niech Bóg go błogosławi!" - napisał amerykański prezydent na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Kirk jest prominentną postacią na amerykańskiej prawicy i sojusznikiem Trumpa. Jest założycielem organizacji Turning Point USA, zajmującej się m.in. mobilizacją młodych prawicowych wyborców.

