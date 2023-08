Białoruś. Polski dyplomata wezwany przez MSZ

Jednocześnie w sieciach społecznościowych opublikowane zostało wspólne oświadczenie resortów spraw zagranicznych i obrony narodowej Białorusi. Reżim przekonuje, że nie doszło do naruszenia granicy, a postawa polskich polityków to eskalacja napięcia .

Białoruś. MSZ i MON o śmigłowcach nad Białowieżą

"Dane z obiektywnej kontroli potwierdzają brak podstaw do oskarżeń o naruszenie granicy państwowej. Śmigłowce Republiki Białoruś wykonywały lot na wysokości 150-200 metrów, a tor lotu nie zbliżał się bliżej niż 1900 metrów do granicy państwowej. Tego samego dnia, 200 metrów od naszej granicy, przelatywał polski śmigłowiec Mi-2, co potwierdziły dane z kontroli radarowej" - napisano.