Chaos we Włoszech. Odwołano ok. 600 lotów

We Włoszech odwołano około 600 lotów. To rezultat niedzielnego czterogodzinnego strajku. Do protestu, ogłoszonego przez kilka branżowych związków zawodowych, przystąpili kontrolerzy ruchu lotniczego oraz załogi niektórych przewoźników, w tym Ryanair, Air Malta i Easyjet. Skutki strajku dotknęły około 100 tysięcy pasażerów.

Zdjęcie Trudna sytuacja panuje na wielu europejskich lotniskach, zdj. ilustracyjne / KENZO TRIBOUILLARD / AFP