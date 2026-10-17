Chaos we Francji. Ogień na ulicach, wielkie zamieszki, wdarli się do ratusza

Michał Szpojankowski

Ogień, przemoc, starcia z policją - tak wyglądają francuskie ulice po tym, jak eskalowały demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia. Policja starła się z protestującymi w kilku miastach, w ruch poszły gaz łzawiący, armatki wodne i granaty rozbrajające. W Marsylii demonstranci wdarli się do ratusza. Funkcjonariusze zatrzymali dotąd ponad 160 osób.

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Ogień buchający z jednego z budynków podczas protestów i zamieszek we Francji
Podpalono budynek w Lyonie w trakcie ogólnokrajowych protestów we FrancjiJEFF PACHOUDAFP

W skrócie

  • Podczas ogólnokrajowych protestów we Francji doszło do podpalenia biura informacji turystycznej w Lyonie, starć z policją oraz zatrzymania ponad 160 osób.
  • W Marsylii protestujący sforsowali drzwi ratusza, pojawiły się też ataki na komisariat, a w Paryżu policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.
  • Emmanuel Macron wezwał do zachowania spokoju oraz podkreślił potrzebę szacunku dla ludzi i mienia podczas protestów.
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W sobotę w kilku francuskich miastach, w tym w Paryżu i Lyonie, doszło do starć protestujących z policją. Obywatele sprzeciwiają się wysokim cenom, a w kraju zbliżają się wybory prezydenckie.

Podczas protestów w Paryżu, jak poinformowała AFP, policja użyła gazu łzawiącego i armatki wodnej wobec uczestników. Duża część z nich miała maski na twarzach. Niektórzy odpalili fajerwerki. Rzucano przedmiotami w biura nadawców CNews i Europe 1, co doprowadziło do powybijania szyb. W centrum miasta zamknięto wiele stacji metra, a ulice zostały zablokowane.

Protesty we Francji. Ogień na ulicach, są zatrzymani

AFP poinformowała, że w Lyonie doszło do podpalenia biura informacji turystycznej na centralnym placu miasta. Nastolatkowie rzucali petardami i innymi przedmiotami w policję. Funkcjonariusze w odpowiedzi użyli gazu łzawiącego, armatek wodnych i granatów rozbrajających.

Samochód osobowy całkowicie objęty gwałtownym pożarem, płomienie i gęsty czarny dym unoszą się w pobliżu fasady miejskiego budynku.
Zniszczenia podczas protestów we FrancjiKiran Ridley AFP

W Marsylii demonstranci wdarli się do ratusza, taranując drzwi i ustawiając bariery bezpieczeństwa. Jedna z osób krzyczała: "Zdobywamy Bastylię" - informuje AFP. Ktoś inny namalował anarchistyczny symbol na wewnętrznej ścianie. Ostatecznie interweniowała policja, która wypędziła wszystkich z budynku. Inna grupa zaatakowała także komisariat w mieście.

Tłum ludzi zgromadzony w miejskiej przestrzeni wokół unoszącego się w górę ciemnego dymu, w otoczeniu wielopiętrowych budynków i drzew z jesiennymi liśćmi.
Tłumy wzięły udział w ogólnokrajowych protestach we FrancjiGUILLAUME SALIGOTAFP

Wspomniana agencja, powołując się na źródło we francuskim MSW, podała, że w sobotę po południu w około 140 akcjach protestacyjnych wzięło udział ponad 32 tys. osób. W całym kraju policja zatrzymała ponad 160 osób.

Z kolei związek zawodowy CGT przekazał, że w sobotę w protestach wzięło udział ok. pół miliona osób. W całej Francji odbyło się 1750 wieców. "Rząd musi zaprzestać represji i natychmiast odpowiedzieć na żądania społeczne" - przekazano w oświadczeniu wysłanym agencji AFP.

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Emmanuel Macron zwrócił się do protestujących. Wystosował apel

AFP przypomina, że osiem lat temu Ruch Żółtych Kamizelek zorganizował protesty przeciwko rządom Macrona. Przy okazji obecnie trwających protestów wzywał "żółtych i młodych", by przyłączyli się do demonstracji. Apelował do uczniów, nauczycieli, pracowników, emerytów i rolników do wzięcia udziału w proteście.

W piątek wieczorem Emmanuel Macron zaapelował o "spokój i szacunek". Prezydent Francji dodał, że prawo do protestu powinno iść w parze z "szacunkiem do ludzi i mienia".

Premier Sebastien Lecornu zwołał kolejne spotkanie komórki antykryzysowej na godz. 18.

Źródło: AFP

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