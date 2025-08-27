W skrócie Protest artystów związany z nieopłaconymi honorariami spowodował półtoragodzinne opóźnienie spektaklu w starożytnym amfiteatrze Taorminy.

Widzowie byli niezadowoleni z długiego oczekiwania, część z nich opuściła teatr i domagała się zwrotu biletów, a sytuację musiała opanować policja.

Władze miasta, zaniepokojone zagrożeniem dla wizerunku Taorminy i bezpieczeństwa publicznego, odwołały kolejną operę i zapowiedziały działania na rzecz zapobiegania podobnym incydentom.

"La Gazzetta del Sud" poinformowała, że doszło wręcz do "kompromitacji", spektakl rozpoczął się w niedzielę z półtoragodzinnym opóźnieniem z powodu protestu artystów, którzy nie otrzymali uzgodnionych honorariów.

To z kolei wywołało niezadowolenie widzów, którzy długo czekali na początek opery. Niektórzy opuścili słynny starożytny amfiteatr, jedno z najbardziej sugestywnych takich miejsc na świecie.

Organizowane tam spektakle i koncerty cieszą się ogromną popularnością wśród włoskich i zagranicznych turystów.

Włochy. Spektakl rozpoczął się z opóźnieniem. Wybuchł chaos, interweniowała policja

Kiedy doszło do chaosu, napięcie rosło, a opuszczający teatr widzowie żądali zwrotu biletów, okazało się, że brakowało personelu odpowiedzialnego za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Dlatego konieczne było wezwanie policji, by przywróciła spokój - relacjonuje dziennik wydawany na Sycylii.

Gazeta przytoczyła komunikat wydany we wtorek przez władze Taorminy, które oświadczyły, że to, co się wydarzyło, stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i poważnie zaszkodziło wizerunkowi miasta. Odwiedzają je dziesiątki tysięcy turystów.

Burmistrz Taorminy Cateno De Luca stwierdził: - Nie możemy pozwolić na to, aby dezorganizacja i brak przygotowania wystawiły na ryzyko bezpieczeństwo widzów i honor miasta.

Po tym incydencie władze miejskie zażądały cofnięcia zgody na wystawienie kolejnej opery - "Carmen" Bizeta 13 września. Jak zaznaczyły, decyzja ta została podjęta, by nie powtórzyły się podobne epizody, które przyniosłyby dalsze szkody wizerunkowi miasta i reputacji znanego na świecie antycznego teatru.

