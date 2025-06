Do tragedii doszło nad ranem. Członkini Izby Reprezentantów stanu Minnesota, polityk Partii Demokratycznej Melissa Hortman oraz jej mąż zostali zabici we własnym domu.

Ponadto w aucie znaleziono także "manifest" z nazwiskami innych urzędników. Mundurowi, którzy prowadzą poszukiwania mężczyzny podkreślają, że może on podawać się za policjanta . W taki sposób miał też dostać się do domu ofiar, które widząc osobę w mundurze, otworzyły drzwi.

Tymczasem, według nieoficjalnych informacji "New York Post", napastnik mógł być w przeszłości związany z administracją gubernatora Tima Walza . Agencja Associated Press, powołując się na swoje źródła, dodaje, że policja poszukuje 57-letniego mężczyzny. Sprawdzane są także samochody poruszające się w okolicy.

We wcześniejszych komunikatach służb podkreślano, że kiedy na miejscu zdarzenia zjawili się mundurowi, nieopodal posesji znajdował się policyjny radiowóz. Okazał się on jednak fałszywym pojazdem, który w rzeczywistości nie należał do funkcjonariuszy. Podczas próby ujęcia sprawcy doszło do strzelaniny z policjantami, ostatecznie mężczyzna zbiegł.