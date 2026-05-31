W skrócie Trzydzieści koni wystraszonych przez fajerwerki przebiegło nocą przez centrum Rzymu, powodując wypadki i raniąc ludzi oraz uszkadzając samochody.

W wyniku zdarzenia ranne zostały cztery osoby, w tym policjantka i trzej żołnierze, a także kilka koni; ruch na głównej ulicy został zablokowany przez policję.

Karabinierzy oraz straż miejska wszczęli postępowanie wyjaśniające, a w publicznej debacie podniesiono kwestię udziału koni w paradach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Konie zgromadzono w rejonie Term Karakalli na nocnej próbie przed rzymską paradą 2 czerwca z okazji Święta Republiki. Zwierzęta stały w szeregu przygotowane do próbnego pokazu, gdy w odległości około 200 m od nich rozległ się huk fajerwerków.

Odpalił je, jak się później okazało, strażnik miejski, który bawił się w pobliżu, w towarzystwie kolegów.

Wystraszone młode konie rzuciły się natychmiast do ucieczki, a miało to miejsce przy jednej z głównych arterii Rzymu - via Cristoforo Colombo. Zwierzęta taranowały ludzi i samochody, powodując kilka wypadków.

Rzym. Spłoszone konie rzuciły się do ucieczki. Wśród rannych policjantka

Bilans to cztery osoby ranne: policjantka i trzej żołnierze. Obrażenia odniosło też kilka koni. Policja zablokowała ruch na długiej ulicy łączącej centrum z nadmorską dzielnicą Ostia, by nie dopuścić do następnych wypadków.

Rozwiń

Dopiero wtedy rozpoczął się pościg za końmi. Zwierzęta galopowały kilometrami; niektóre zostały zatrzymane w dzielnicy Eur, na południu miasta, a uciekinier-rekordzista dobiegł aż do sanktuarium Divino Amore, położonego w odległości 15 km - podała telewizja RAI. Ministerstwo obrony zapewniło o "bliskości z rannymi".

Karabinierzy wszczęli postępowanie wyjaśniające w sprawie incydentu. Dowództwo straży miejskiej oświadczyło, że również prowadzi dochodzenie.

Podczas dyskusji, która rozgorzała w związku z tym wyjątkowym zdarzeniem, pojawiły się też głosy, że konie są zwierzętami wrażliwymi i nie powinny być sprowadzane do roli "statystów" na paradzie wojskowej.





"DE:KOD": Niemiecki system kaucyjny. W tle bieda i wielkie biznesy INTERIA.PL