W skrócie Po zabiciu przez wojsko szefa kartelu CJNG lotnisko w Guadalajarze ogarnęła panika.

Na nagraniach z lotniska widać pasażerów oraz pracowników uciekających w popłochu i szukających schronienia.

Ambasada RP oraz placówki dyplomatyczne innych krajów ostrzegły przed pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w Meksyku.

W Meksyku trwają zamieszki po po śmierci szefa kartelu CJNG, Nemesio Oseguery Cervantesa. W kraju doszło do licznych aktów przemocy, podpaleń i ataków na placówki bankowe.

Chaos ogarnął też porty lotnicze. Część amerykańskich turystów utknęła w samolotach, po tym jak kilku amerykańskich przewoźników zawiesiło loty - podaje CNN.

Panika wybuchła na międzynarodowym lotnisku w Guadalajarze w stanie Jalisco. To trzeci co do wielkości port lotniczy w Meksyku. W serwisie X pojawiły się nagrania z obiektu, na których widać pasażerów i pracowników uciekających w popłochu i szukających schronienia po tym, jak pojawiły się doniesienia o obecności uzbrojonych mężczyzn w terminalu.

Chaos w Meksyku po śmierci szefa kartelu

Komunikat w związku z sytuacją w Meksyku wydała też ambasada RP.

"W związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, Ambasada RP w Meksyku zaleca wszystkim obywatelom Polski przebywającym w stanie Jalisco oraz ościennych stanach Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit śledzenie i dostosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa władz stanowych" - ostrzegła w niedzielę polska misja dyplomatyczna na platformie X.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odradził wszelkie podróże, które nie są konieczne.

"Placówka RP monitoruje sytuację na bieżąco. W systemie Odyseusz zarejestrowanych jest obecnie 448 obywateli RP przebywających w Meksyku" - czytamy w komunikacie rzecznika.

Akty przemocy miały miejsce po zabiciu szefa kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion), jednej z najpotężniejszych i najbardziej brutalnych grup przestępczych w Meksyku. Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej w niedzielę o świcie czasu miejscowego w stanie Jalisco. Był uznawany za najbardziej poszukiwanego przestępcę w kraju.

