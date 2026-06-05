W skrócie W centrum Brukselii podczas protestów nauczycieli i studentów przeciwko reformie edukacji wybuchły zamieszki, a policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego.

Do zamieszek doszło m.in. pod parlamentem i rezydencją premiera, a demonstranci wybijali szyby i podpalali hulajnogi elektryczne, jednak policji udało się zablokować dostęp do budynku parlamentu.

Reforma przewiduje podniesienie czesnego na uczelniach oraz zwiększenie liczby godzin pracy nauczycieli liceum bez dodatkowego wynagrodzenia, a mimo protestów została przyjęta przez parlament.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do zamieszek doszło w centrum Brukseli, gdzie studenci i nauczyciele protestowali przeciwko budzącej kontrowersje reformie edukacji. Na nagraniach widać jak protestujący podpalają hulajnogi elektryczne, czy wybijają szyby w sklepach w pobliżu dworca centralnego w mieście. Demonstranci próbowali wedrzeć się również do budynku parlamentu oraz zgromadzili się w pobliżu rezydencji premiera Barta De Wevera.

Obecna na miejscu policja zablokowała ulice w pobliżu parlamentu oraz budynków rządowych w centrum miasta. Funkcjonariusze odpowiedzieli na protetesty armatkami wodnymi oraz gazem łzawiącym. Policji udało się również powstrzymać demonstrantów przed wdarciem się do parlamentu.

Do protestów doszło również w innych francuskojęzycznych miastach Belgii, takich jak Charleroi. Tam przebiegały one jednak znacznie spokojniej niż w stolicy.

Belgia. Protesty przeciwko reformie edukacyjnej

Protesty nauczycieli i studentów mają związek z reformą edukacji, która dotyczy francuskojęzycznej części kraju. Jednym z jej głównych założeń jest zwiększenie czesnego na uczelniach wyższych z 835 euro rocznie do 1194 euro, tak by było ono podobne do tego na uniwersytetach flamandzkojęzycznych i holenderskojęzycznych. Choć ceny nadal są stosunkowo niskie, to podwyżka wynosi 35 proc.

Inne budzące kontrowersje rozwiązanie przewiduje, że nauczyciele uczący w ostatnich klasach liceum mieliby mieć dwie godziny lekcyjne tygodniowo więcej. Za dodatkową pracę nie przewidziano jednak zwiększenia wynagrodzenia.

Rząd broni rozwiązań, zwracając uwagę, że reforma jest konieczna z uwagi na problemy budżetowe. Deficyt budżetowy wynosi bowiem już 1,9 mld euro. Ostatecznie mimo protestów posłowie w czwartek popołudniu przyjęli rozwiązania zaproponowane przez rząd.

Źródło: Politico, Reuters





Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich po decyzji Zełenskiego. Joński w ''Graffiti'': Zrobił ogromny błąd. Zdaje sobie sprawę, że musi z tego wyjść Polsat News