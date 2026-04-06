W skrócie Modżtaba Chamenei oświadczył, że zamachy na irańskich dowódców nie wpłyną na politykę kraju.

Chamenei określił ataki Stanów Zjednoczonych i Izraela na Bliskim Wschodzie jako zbrodnie przeciwko ludzkości oraz skrytykował światowe instytucje humanitarne za milczenie.

Iran odrzucił propozycję 45-dniowego zawieszenia broni i nie zgodził się na odblokowanie cieśniny Ormuz.

Następca Alego Chameneiego opublikował na Telegramie oświadczenie, w którym podkreślił, że próby wyeliminowania wysokich rangą przedstawicieli irańskiego reżimu nie wpłyną na funkcjonowanie i główne cele Republiki Islamskiej.

W komunikacie wydanym w związku ze śmiercią dowódcy wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Madżida Chademiego, Chamenei zapewnił, że jego odejście nie zmieni "zwartego szyku" irańskich sił zbrojnych.

Wojna w Iranie. Chamenei ostro o atakach Trumpa i Netanjahu

Najwyższy przywódca Iranu określił ataki Stanów Zjednoczonych i Izraela na Bliskim Wschodzie jako "zbrodnie przeciwko ludzkości". Ponadto, oskarżył oba kraje o łamanie prawa międzynarodowego.

Modżtaba Chamenei skrytykował również światowe instytucje humanitarne za milczenie w tej sprawie, "a w niektórych przypadkach za współudział w podsycaniu konfliktu".

Jak przekazały izraelskie siły zbrojne, w niedzielnym ataku na Teheran zginął dowódca jednostki operacyjnej Al-Kuds. Wśród celów armii Izraela znalazła się "centralna baza" Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. USA i Iran odrzuciły propozycję rozejmu

Mimo gróźb ze strony administracji Donalda Trumpa o zaostrzeniu działań zbrojnych w przypadku braku porozumienia do wtorkowego wieczoru, Teheran odrzucił wypracowaną przez mediatorów propozycję 45-dniowego zawieszenia broni.

Władze Iranu nie zgadzają się również na odblokowanie cieśniny Ormuz, co jest jednym z głównych postulatów strony amerykańskiej.

Modżtaba Chamenei objął stanowisko najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, zastępując w tej roli swojego ojca, Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego, w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Od czasu wyboru, 8 marca, Modżtaba Chamenei ani razu nie pokazał się publicznie.

