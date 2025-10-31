Ceniona nauczycielka okazała się oszustką. Wpadła po 36 latach

Dawid Kryska

Oprac.: Dawid Kryska

36 lat - tyle przy tablicy spędziła portugalska nauczycielka matematyki, zanim okazało się, że nie miała wymaganych kwalifikacji zawodowych. Jak się okazało, kobieta pracowała w kilku placówkach oświatowych na podstawie sfałszowanych dokumentów. Usłyszała zarzuty.

Zdj. ilustracyjne/Fałszywa nauczycielka uczyła w szkole przez 36 lat
Zdj. ilustracyjne/Fałszywa nauczycielka uczyła w szkole przez 36 latPolsat News

W skrócie

  • Portugalska nauczycielka Paula Pinto Pereira przez 36 lat pracowała w szkołach bez wymaganych kwalifikacji.
  • Kobieta posługiwała się sfałszowanymi dokumentami, dzięki którym pełniła funkcję nauczycielki, autorki podręczników i koordynatorki projektów.
  • Pomimo braku uprawnień, była ceniona przez społeczność szkolną i dopiero teraz grożą jej konsekwencje prawne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

62-letnia teraz Paula Pinto Pereira rozpoczęła pracę jako nauczycielka matematyki w 1987 roku. Przez kolejne 36 lat kobieta pracowała w różnych szkołach, ucząc matematyki. Jej "kariera" skończyła się w 2023 roku.

Zobacz również:

Donald Tusk złożył obietnicę nauczycielom (kolaż zdjęć: Aleksandra Włodarczyk/Interia.pl)
Polska

Premier dał słowo nauczycielom. "Będziemy rozliczać"

Paulina Sowa
Paulina Sowa

    To właśnie wtedy wyszło na jaw, że ceniona nauczycielka tak naprawdę nigdy nie powinna wykonywać tego zawodu, ponieważ nie posiadała wymaganych kwalifikacji zawodowych.

    Jak się okazało, kobieta pracowała w kilku placówkach oświatowych na podstawie sfałszowanych dokumentów. "Aby rozpocząć karierę nauczycielki oskarżona posłużyła się fałszywymi dokumentami potwierdzającymi jej kwalifikacje" - poinformowała prokuratura.

    Pisała podręczniki, oceniała innych nauczycieli. Oszustwo wyszło na jaw po dekadach

    Fałszywa nauczycielka usłyszała już zarzuty. Według prokuratury kobieta "uzurpująca posadę nauczycielki matematyki" bezprawnie pełniła w wielu portugalskich szkołach dodatkowe funkcje nie posiadając do tego kwalifikacji zawodowych.

    Zobacz również:

    Uczniowie i nauczyciele opolskiej "Trójki" starają się dla Aleksandry Branigan
    Opolskie

    Wielka akcja pomocy dla nauczycielki. Ucierpiała przez pijanego kierowcę

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki

      Dzięki korzystaniu ze sfałszowanych dokumentów była m.in. wychowawczynią klasy, autorką podręczników szkolnych do matematyki, a także koordynatorką projektów edukacyjnych z ramienia ministerstwa oświaty, a nawet oceniała pracę innych nauczycieli.

      Mimo ciążących na 62-latce zarzutów, portugalskie media podkreślają, że sprawdzała się ona w swojej pracy. "Trudno jest znaleźć wśród rodziców, uczniów i nauczycieli kogoś, kto nie chwaliłby osiągnięć oskarżonej jako nauczycielki".

      Zobacz również:

      Edukacja zdrowotna. Czy nauczyciele poradzą sobie z nowym przedmiotem?
      Tylko w Interii

      Według MEN mogą uczyć edukacji zdrowotnej. "Nie czuję się kompetentna"

      Magdalena Raducha
      Magdalena Raducha
      Ulewne opady deszczu i silny wiatr utrudniają życie na Dolnym ŚląskuPolsat News

      Najnowsze