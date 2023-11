Aktorka od 2016 roku jest ambasadorem dobrej woli przy Wysokim komisarzu ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). - Musicie zrozumieć, że nikt nie wsadza swoich dzieci do łodzi, chyba że woda jest bezpieczniejsza niż ląd - mówiła.

Cate Blanchett przed Parlamentem Europejskim. Wzywa do wsparcia na rzecz uchodźców

Blanchett wezwała również do dalszej pomocy. - Dziękuję UE za jej długotrwałe wsparcie finansowe dla uchodźców i krajów na całym świecie, którzy ich przyjmują oraz wzywam do dalszego i zwiększonego wsparcia. Świat na to patrzy - apelowała.