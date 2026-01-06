W skrócie W centrum Caracas rozległy się strzały w pobliżu pałacu prezydenckiego Miraflores.

Przyczyną zamieszania były drony latające bez zezwolenia nad pałacem.

Amerykańska administracja zaprzecza, by miała coś wspólnego ze strzelaniną.

Odgłosy serii strzałów z broni maszynowej i przeciwlotniczej słychać było w poniedziałkowy wieczór w pobliżu pałacu prezydenckiego Miraflores w stolicy Wenezueli - informuje CNN, powołując się na opublikowane w sieci i zweryfikowane przez stację nagrania z miejsca zdarzenia.

Do incydentu doszło w dniu zaprzysiężenia Delcy Rodriguez na stanowisko tymczasowej prezydent Wenezueli. Przejęła ona władzę po zatrzymaniu prezydenta Nicolasa Maduro przez amerykańskie siły specjalne w ostatnią sobotę.

Do zamieszania z dronami doszło w niedzielę około godz. 20 czasu lokalnego. Pomiędzy formacjami służb bezpieczeństwa miało dojść do "nieporozumienia", którego efektem była seria strzałów.

Wenezuela. Strzały w pobliżu pałacu prezydenckiego

Jeden z mieszkańców Caracas, który rozmawiał z CNN pod warunkiem zachowania anonimowości, relacjonował, że słyszał strzały w pobliżu alei Urdaneta, niedaleko pałacu prezydenckiego Miraflores.

Ministerstwo Komunikacji i Informacji Wenezueli poinformowało, że policja otworzyła ogień do dronów, które "latały bez zezwolenia".

- Nie doszło do żadnej konfrontacji, a w całym kraju panuje całkowity spokój - przekazał resort. Nie wiadomo, kto mógł obsługiwać drony.

Przedstawiciel Białego Domu powiedział CNN, że administracja USA uważnie monitoruje doniesienia o strzelaninie w Wenezueli. Jednocześnie podkreślił, że "Stany Zjednoczone nie są w to zaangażowane".

CNN dotarło do nagrań rozmów pomiędzy członkami grup paramilitarnych związanych z reżimem Maduro. Wynika z nich, że strzały były efektem zamieszania i braku koordynacji między różnymi formacjami bezpieczeństwa działającymi w rejonie pałacu Miraflores.

Jeden z członków tych grup, tzw. colectivos, wzywał wsparcie i posiłki po "konfrontacjach" w rejonie pałacu, informując, że "padło kilka strzałów".

Inny członek grupy mówił o "nieporozumieniu" i chaosie, do którego doszło po oddaniu strzałów. Dodał, że sytuacja została już opanowana.

Później inna osoba stwierdziła, że dron latający nad obszarem pałacu został ostrzelany przez funkcjonariuszy policji oraz służby ochrony.

Źródło: CNN

