Cały kraj odcięty od sieci. Chaos w Iranie, policja otworzyła ogień

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Aktualizacja

Policja w Iranie otworzyła ogień i użyła gazu łzawiącego wobec manifestantów - poinformowały organizacje pozarządowe. Ponadto grupa monitorująca internet Netblocks przekazała, że w całym kraju nie ma połączenia z siecią. W Iranie od kilku dni trwają masowe protesty przeciw rządowi. W ich wyniku zginęło co najmniej 45 osób.

Tłum ludzi z irańskimi flagami, część osób macha flagami w powietrzu, widoczna podzielona scena z jednej strony przedstawiająca pokojowy tłum, z drugiej chaos i biegnących ludzi w nocy.
Iran. Policja otworzyła ogień i użyła gazu łzawiącego wobec manifestantów @insight_44/X | FATEMEH BAHRAMI / ANADOLUAFP

W skrócie

  • W trakcie trwających w Iranie masowych protestów policja użyła gazu łzawiącego i otworzyła ogień do manifestantów.
  • Ponadto cały kraj został odcięty od dostępu do internetu.
  • Dotychczas w wyniku protestów zginęło co najmniej 45 osób, a do udziału manifestacjach zachęcał m.in. syn byłego szacha oraz kurdyjskie partie opozycyjne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Organizacje pozarządowe poinformowały, że policja użyła gazu łzawiącego m.in. w miastach Kerman na południowym wschodzie Iranu oraz Tonekabon nad Morzem Kaspijskim.

Grupa monitorująca internet Netblocks poinformowała ponadto, że kraj został pozbawiony połączenia z siecią.

Protesty w Iranie. Pod Teheranem zginął policjant

Irańska agencja prasowa Fars powiadomiła również, że pod Teheranem został ugodzony nożem i po kilku godzinach zmarł policjant "uczestniczący w wysiłkach, mających na celu opanowanie zamieszek".

Z opublikowanych w czwartek nowych obliczeń organizacji pozarządowej Iran Human Rights z siedzibą w Norwegii wynika, że od początku protestów zginęło co najmniej 45 manifestantów.

Zobacz również:

Iran. Ajatollah Ali Chamenei ma przygotowany plan awaryjny, który pozwoli mu uciec z kraju
Świat

Irański przywódca z "planem B". Może uciec z kraju, ujawniono kierunek

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Przypomnijmy, że protesty w Iranie rozpoczęły się 28 grudnia od strajku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną. Szybko jednak nabrały one charakteru politycznego.

    W trakcie manifestacji pojawiły się bowiem hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów. W ciągu kilkunastu dni protesty objęły - zdaniem opozycyjnego portalu Iran International - powyżej 200 miast.

    Do udziału w protestach zachęcał syn byłego szacha

    Do udziału w manifestacjach zachęcał w czwartek m.in. syn byłego szacha i mieszkający na uchodźstwie opozycjonista Reza Pahlavi.

    "Reżim jest panicznie przerażony i po raz kolejny usiłuje wyłączyć internet, aby utrudnić mobilizację" - napisał w mediach społecznościowych.

    Dodatkowo siedem opozycyjnych partii kurdyjskich w Iraku zaapelowało o strajk generalny Kurdów w Iranie na znak poparcia demonstracji.

    Ruch obrony praw człowieka Hengaw wyliczył, że wezwanie to spotkało się z odzewem w około 30 miastach i miejscowościach, gdzie mieszkają Kurdowie.

    Iran. Czy Donald Trump pójdzie śladem Wenezueli?

    W związku z coraz bardziej napiętą sytuacją w przestrzeni publicznej pojawia się pytanie, czy na fali ostatniej akcji w Wenezueli Donald Trump zdecyduje się na podobny krok w Iranie. W rozmowie z Interią amerykanista dr hab. Tomasz Płudowski wskazał na trzy kluczowe aspekty.

    - Stany Zjednoczone nie są w stanie skutecznie prowadzić kilku dużych wojen jednocześnie. Dlatego Trump chce działać szybko i niskim kosztem, ale nie chce angażować wojsk na dłużej. Bo, po pierwsze - opinia publiczna jest przeciwko, po drugie - to dużo kosztuje, po trzecie - jest logistycznie niewykonalne - wyliczał.

    Ekspert dodał jednocześnie, że prezydent USA "chorobliwie potrzebuje sukcesu".

    - Myślę, że pokazanie siły i potęgi dla Trumpa, który przecież w tym roku kończy 80 lat i zmaga się z rekordowo niskimi sondażami - jest bardzo ważne - dodawał.

    Zobacz również:

    Donald Trump ostrzegł irańskie władze przed użyciem siły wobec uczestników ogólnokrajowych protestów
    Świat

    Donald Trump zapowiada interwencję. "Jesteśmy gotowi do użycia broni"

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    Żurek: Stworzyłem plan utworzenia 13 nowych sądów pracyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze