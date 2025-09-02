Cała wioska wymazana z mapy. Rebelianci proszą o pomoc

Jakub Wojciechowski

Potężna lawina błotna zmiotła z powierzchni ziemi wioskę w Darfurze. Ocenia się, że zginęło około tysiąc osób, a ocalała jedna. Kontrolujący teren rebelianci apelują o międzynarodową pomoc. Jej dostarczenie jest bardzo trudne z powodu toczącej się od lat wojny domowej w Sudanie.

Zniszczona przez lawinę błotną wioska Tarsin w górach Marra w zachodnim Sudanie. Zginąć miało około tysiąc osób, przeżyła jedna
Zniszczona przez lawinę błotną wioska Tarsin w górach Marra w zachodnim Sudanie. Zginąć miało około tysiąc osób, przeżyła jedna

W skrócie

  • Lawina błotna zniszczyła całą wieś Tarsin w Darfurze, zabijając około tysiąc osób, ocalała jedna.
  • Katastrofa miała miejsce podczas intensywnych opadów deszczu.
  • Rebelianci i władze lokalne apelują o międzynarodową pomoc, jednak wojna domowa utrudnia dotarcie misji humanitarnych.
Do tragedii doszło 31 sierpnia we wsi Tarsin w górach Marra w zachodnim Sudanie. Przyczyną olbrzymiej lawiny błotnej były intensywne ulewy, które miały trwać przez cały ostatni tydzień sierpnia - podał Rebeliancki Sudański Ruch Wyzwolenia/Armia (SLM/A).

Wioska "całkowicie zrównana z ziemią", tylko jedna osoba przeżyła

"Rodzinom ofiar z wsi Tarsin cywilne władze wyzwolonych terenów składają kondolencje i wyrazy współczucia" - napisali rebelianci na swojej oficjalnej stronie internetowej Slma.net oraz w mediach społecznościowych.

Jednocześnie kontrolujący terytorium zaapelowali do wsparcie do organizacji międzynarodowych:

Zwracamy się z apelem do Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji regionalnych i międzynarodowych [...] o pomoc w wydobyciu spod ziemi ciał zmarłych, w tym mężczyzn, kobiet i dzieci, których liczbę szacuje się na ponad tysiąc osób - czytamy w komunikacie SLM/A.

Według rebeliantów tylko jedna osoba z całej wioski miała przeżyć, zaś miejscowość przez zwały błota została "całkowicie zrównana z ziemią".

    Gubernator Darfuru Minni Minnawi powiedział, że jest to "tragedia humanitarna, która wykracza poza granice regionu". W oświadczeniu zwrócił się o pomoc do międzynarodowych organizacji humanitarnych "w tym krytycznym momencie" wobec "tragedii, która jest jest większa niż to, ca nasz naród może znieść samodzielnie".

    W tej części Sudanu lawiny błotne zdarzają się dość często, szczególnie w porze deszczowej, której szczyt przypada w sierpniu. W 2018 roku w miejscowości Toukoli jedna z nich spowodowała śmierć co najmniej 20 osób.

    Akcję pomocową utrudnia to, że teren, na którym zeszła lawina błotna, jest niedostępny dla międzynarodowych organizacji z powodu trwających tam walk.

    Kataklizm w cieniu wojny domowej

    W górach Marra wielu Sudańczyków szukało ucieczki przed walkami, które toczą państwowa armia z organizacją paramilitarną znaną jako Siły Szybkiego Wsparcia (RSF). W 2023 roku wybuchła między tymi siłami wojna, która toczy się do dziś.

    Wulkaniczne góry Marra znajdują się około 160 kilometrów na północny zachód od stolicy El-Fasher, czyli stolicy Darfuru Północnego, od ponad roku obleganej przez RSF.

    Rebeliancki Sudański Ruch Wyzwolenia/Armia to jedna z wielu lokalnych grup paramilitarnych w Sudanie. Kontrolująca region SLM/A nie opowiedziała się po żadnej ze stron sudańskiej wojny domowej, która do tej pory pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar, a ponad 12 milionów zmusiła do opuszczenia domów.

    Źródło: AP, BBC, Slma.net, AFP

