W skrócie We Francji i Hiszpanii trwają duże pożary, które zmusiły setki tysięcy ludzi do ewakuacji.

Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Unii Europejskiej ostrzega, że w najbliższych tygodniach wzrośnie ryzyko pożarów w Grecji, Włoszech i Europie Środkowej.

Centrum UE skierowało samoloty i zespoły gaśnicze do Francji i Hiszpanii w odpowiedzi na prośby o pomoc.

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We Francji i Hiszpanii szaleją potężne pożary, które pochłaniają kolejne kilometry kwadratowe terenów. Do tej pory ewakuowanych musiało być setki tysięcy ludzi.

Obecnie łącznie 65 departamentów (około dwóch trzecich we Francji) objętych jest pomarańczowym alertem dotyczącym pożarów lasów. Równie trudna sytuacja panuje w Hiszpanii.

Tymczasem szefowa Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Unii Europejskiej wskazała, że w najbliższych tygodniach sytuacja może stać się jeszcze poważniejsza.

Wielkie pożary we Francji i Hiszpanii. Zagrożenie wzrośnie

Reuters, cytując słowa Marii Zuber, opisuje, że w najbliższych tygodniach w obliczu wyraźnie większego ryzyka pożarów lasów staną: Grecja, Włochy i Europa Środkowa. "Grozi to kolejnymi katastrofami" - opisuje agencja.

Zuber oceniła, że na potencjalne zagrożenie muszą przygotować się nie tylko Francja czy Hiszpania, bo nadchodząca fala upałów nie wróży nic dobrego. - Ryzyko przenosi się w kierunku Grecji i Europy Środkowej - mówiła w rozmowie z dziennikarzami.

Akcja gaśnicza w południowo-zachodniej Francji Baz Ratner / POOL AFP

Tragiczne skutki pożarów we Francji SDIS33/BENOIT VEGA HANDOUT PAP/EPA

- Grecja do tej pory była oszczędzona, a teraz widzimy, że ogień może pojawić się i tam. Na początku sierpnia zagrożenie dotyczyć będzie Włoch. Co do Półwyspu Iberyjskiego - trzeba poczekać i zobaczyć, co się stanie, bo jeśli ogień dotrze także tam, cała Europa stanie w płomieniach - prognozowała, ostrzegając.

Prognoza ta - dodaje Reuters - dotyczy najczarniejszego scenariusza, uwzględniającego warunki pogodowe sprzyjające pożarom - wysokie temperatury, suche powietrze, wiatr i brak opadów.

"Zapłonąć może cała Europa". UE ostrzega przed zagrożeniem pożarowym

W 2025 roku padł tragiczny rekord - w Europie spłonęło ponad milion hektarów terenu. - Istnieje ryzyko, że będzie kolejny rekord - dodała Zuber.

Wielka ściana dymu, pożary we Francji Baz Ratner / POOL AFP

Centrum UE koordynuje rozdysponowanie samolotów i strażaków do krajów, które proszą o pomoc w nadzwyczajnych sytuacjach. Do tej pory siedem samolotów gaśniczych i cztery śmigłowce skierowano do Francji, a sześć samolotów oraz trzy zespoły gaśnicze do Hiszpanii.

Źródło: Reuters





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