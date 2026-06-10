W skrócie Zaufanie do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wśród Ukraińców wynosi 61 procent, natomiast 34 procent mu nie ufa.

Wałerij Załużny, były dowódca ukraińskich sił zbrojnych i obecny ambasador Wielkiej Brytanii, uzyskał 73 procent zaufania.

Wysokie wskaźniki zaufania osiągnęli także inni przedstawiciele sektora obronnego, w tym Robert Browdi i Kyryło Budanow.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Badanie przeprowadzone przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS) wskazuje, że na początku czerwca zaufanie Ukraińców do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ustabilizowało się na poziomie 61 proc. Jednocześnie głowie państwa nie ufa 34 proc. respondentów.

Ukraina. Załużny przed Zełenskim w rankingu zaufania

Pracownia zwraca uwagę, że spośród 61 proc. deklarujących zaufanie do Zełenskiego, 33 proc. ufa mu "zdecydowanie", a pozostałe 28 proc. - "raczej" mu ufa.

Wśród tych, którzy nie darzą prezydenta zaufaniem podział wygląda następująco: 20 proc. nie ufa mu "zdecydowanie", a 13 proc. - "raczej" mu nie ufa.

W porównaniu z kwietniem wskaźniki zaufania i nieufności do Zełenskiego nie zmieniły się - różnica mieści się w granicach błędu statystycznego.

Z sondażu wynika również, że Zełenskiego w rankingu wyprzedza były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, a obecnie ambasador tego kraju w Wielkiej Brytanii Wałerij Załużny. Zaufanie do dyplomaty wynosi 73 proc.

Ranking zaufania w Ukrainie. Wojskowi na czołowych lokatach

Popularnością cieszą się również inni przedstawicieli sektora obronnego. Respondenci wysoko oceniają Roberta Browdiego, ukraińskiego biznesmena i żołnierza, który częściowo z własnej kieszeni sfinansował oddział operatorów dronów zwanych Ptakami Madiara (70 proc. zaufania, 7 proc. nieufności).

Zaufanie do Kyryło Budanowa, byłego szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, a obecnie szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy deklaruje 70 proc. respondentów (22 proc. nie darzy go zaufaniem).

Na kolejnym miejscu plasuje się Andrij Biłecki, były dowódca pułku Azow, któremu ufa 49 proc. ankietowanych, a nie ufa 12 proc.

Sondaż w Ukrainie. 36 proc. deklaruje nieufność do gen. Ołeksandra Syrskiego

Obecny naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski cieszy się zaufaniem 52 proc. respondentów, nie ufa mu 36 proc.

Wśród polityków najwyższymi wskaźnikami zaufania cieszą się mer Charkowa Ihor Terechow (52 proc. zaufania i 19 proc. nieufności), minister obrony Mychajło Fedorow (50 proc. zaufania i 21 proc. nieufności) oraz gubernator Mikołajowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalij Kim (47 proc. zaufania i 27 proc. nieufności).

Badanie KIIS przeprowadzono w dniach 7 maja - 3 czerwca 2026 r. metodą wywiadów telefonicznych, wykorzystując losowo wybrane numery telefonów komórkowych we wszystkich regionach Ukrainy kontrolowanych przez rząd. W badaniu wzięło udział łącznie 1015 respondentów w wieku 18 lat i starszych, którzy w momencie przeprowadzania badania mieszkali na terytorium kontrolowanym przez rząd Ukrainy.





Błaszczak w "Gościu Wydarzeń": Partia w partii nie ma sensu, a stowarzyszenie eksperckie tak Polsat News