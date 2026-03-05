W skrócie Były wiceminister obrony Rosji Rusłan Calikow został zatrzymany pod zarzutem utworzenia organizacji przestępczej, defraudacji, prania pieniędzy i łapówkarstwa.

Trwają prace co do tymczasowego aresztowania Calikowa, a postępowanie karne zostało wszczęte na podstawie materiałów zebranych z udziałem FSB, Wydziału Śledczego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ochrony.

W tym samym czasie sąd w Woroneżu skazał generała majora Walerego Muminjanowa na dziesięć lat więzienia za przyjęcie łapówki od przedsiębiorcy w zamian za umowy na szycie kapeluszy i pranie ubrań.

Rusłan Calikow, były wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej, został zatrzymany. Według Rosyjskiego Komitetu Śledczego zatrzymanie ma związek "ze śledztwem karnym w sprawie utworzenia organizacji przestępczej", której członkowie w latach 2017-2024 dopuścili się defraudacji środków budżetowych, a także legalizacji kradzionych towarów i łapówkarstwa.

Calikow jest oskarżony o 12 przypadków defraudacji i prania pieniędzy, a także o dwa przypadki łapówkarstwa. Rzeczniczka Rosyjskiego Komitetu Śledczego Swietłana Petrenko przekazała, że na ten moment trwają prace dotyczące decyzji o tymczasowym aresztowaniu Calikowa.

Jak czytamy w komunikacie, "podstawą wszczęcia postępowania karnego były materiały zebrane wspólnie z FSB Rosji, Wydziałem Śledczym oraz rosyjskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ochrony".

Rusłan Calikow urodził się 31 lipca 1956 roku. W swoim dorobku ma doktorat z ekonomii. Po rozpoczęciu wojny z Ukrainą Calikow został wpisany na listę sankcyjną Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Funkcję pierwszego wiceministra obrony Federacji Rosyjskiej Calikow pełnił od 24 grudnia 2015 do 17 czerwca 2024 roku. Ze stanowiska odwołał go Władimir Putin.

Wcześniej w czwartek ujawniono, że Wojskowy Sąd Garnizonu w Woroneżu skazał generała majora Walerego Muminjanowa, byłego zastępcę dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, na 10 lat więzienia.

Wojskowy został uznany za winnego przyjęcia łapówki od przedsiębiorcy Ołeha Trebunskicha za zawarcie umów na szycie kapeluszy i pranie wojskowych ubrań. Muminjanow częściowo przyznał się do winy.

