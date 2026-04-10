W skrócie Rosyjski sąd wojskowy skazał byłego wiceministra obrony Pawła Popowa na 19 lat więzienia i grzywnę 85 milionów rubli za korupcję.

Popow nie przyznał się do winy i zapowiedział odwołanie się od wyroku. Wcześniej rosyjscy blogerzy wojskowi stanęli w jego obronie.

Popow oraz inni byli urzędnicy resortu byli powiązani z aferą korupcyjną związaną z byłym ministrem obrony Siergiejem Szojgu.

Państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti z Rosji poinformowała, że rosyjski sąd wojskowy skazał w piątek byłego wiceministra obrony Pawła Popowa na 19 lat więzienia. Mężczyzna miał dopuścić się korupcji.

Reuters zwraca uwagę, że to jak dotąd "najsurowszy wyrok w serii podobnych spraw, które wstrząsnęły najwyższymi szczeblami rosyjskiego establishmentu wojskowego".

Rosja. Były wiceminister obrony skazany, nie przyznał się do winy

Popow nie przyznał się do winy, a jego prawnik zapowiedział odwołanie się od wyroku. Były wiceminister został też ukarany grzywną w wysokości 85 milionów rubli (niemal 4 mln złotych).

Pawieł Popow został aresztowany latem 2024 roku pod zarzutem "oszustwa na dużą skalę", związanego z budową parku Patriota, czyli atrakcji turystycznej o tematyce wojennej w pobliżu Moskwy. Śledczy stwierdzili, że Popow od 2021 roku przekierowywał różne materiały budowlane z parku do swojego wiejskiego domu.

Popow - oprócz funkcji wiceministra obrony - był dowódcą 58. Armii Ogólnowojskowej, uczestniczącej w agresji na Ukrainę. W lipcu 2023 roku zwolniono go jednak z funkcji po tym, jak publicznie skrytykował kierownictwo resortu obrony. Wojskowy nie przyznał się wówczas do winy. W kwietniu 2025 roku skazano go na pięć lat więzienia i odebrano mu stopień wojskowy.

Po zatrzymaniu Popowa rosyjscy blogerzy wojskowi stanęli w jego obronie, podkreślając, że jest on utalentowanym dowódcą, który został ukarany za mówienie prawdy. Dodajmy, że sam generał chciał, aby Władimir Putin doprowadził do zakończenia śledztwa w jego sprawie i wysłał go na front.

Afera korupcyjna w Rosji. Pawieł Popow skazany

Były wiceminister obrony Rosji dołączył do grona "co najmniej kilkunastu urzędników uwikłanych w największą falę skandali korupcyjnych, jaka w ostatnich latach dotknęła rosyjskie Ministerstwo Obrony" - pisze Reuters.

Inny były wysoki ranką urzędnik resortu, generał dywizji Władimir Szesterow, został w lipcu 2025 roku skazany na sześć lat więzienia.

Aresztowany był blisko związany z byłym ministrem obrony Siergiejem Szojgu, którego prezydent Władimir Putin niespodziewanie odwołał dwa lata temu i zastąpił ekonomistą Andriejem Biełousowem.

Zmiana na stanowisku została wówczas odebrana jako próba zapewnienia bardziej efektywnego zarządzania ogromnym budżetem obronnym Rosji.

Krytyczni wobec Szojgu blogerzy wojskowi podkreślali, że budowa parku Patriota była jego "osobistym projektem".

Źródło: RIA Nowosti, TASS, Reuters

