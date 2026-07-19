W skrócie Na wzgórzach Chilterns w Buckinghamshire znaleziono zbiór rzymskich przedmiotów z brązu, które były ukryte pod ziemią przez około dwa tysiące lat.

Wśród odnalezionych zabytków znajduje się emaliowana grzechotka, zachowana prawie w całości, będąca rzadkim przykładem rzymskiego artefaktu tego typu w Wielkiej Brytanii.

Zabytki zostały zabezpieczone i mają być pokazane publicznie podczas Festiwalu Archeologicznego w muzeum Discover Bucks Museum w Aylesbury.

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Autorem odkrycia jest Adam McLellond, który prowadził poszukiwania za zgodą właściciela gruntu. Wśród odnalezionych zabytków znalazły się dwie emaliowane oprawy z brązu, szklany żeton do gry, kostka wykonana z kości oraz kilka innych brązowych przedmiotów.

Największe zainteresowanie archeologów wzbudziły jednak fragmenty ozdobnej rzymskiej grzechotki z brązu. To właśnie ten artefakt uznano za najbardziej wyjątkowy element całego znaleziska.

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Jak podkreślają przedstawiciele Discover Bucks Museum, odkryte przedmioty wyróżniają się niezwykle dobrym stanem zachowania. Szczególną uwagę zwraca wspomniana grzechotka, która mimo swojej delikatności przetrwała niemal kompletna.

"Wygląda na to, że grzechotka ma wszystkie swoje części, łącznie z 'groszkami', które były w środku, mimo że jest niezwykle delikatna" - przekazali przedstawiciele muzeum.

Jak wyjaśniono, grzechotki były wykorzystywane podczas rzymskich ceremonii religijnych. W Wielkiej Brytanii odnaleziono dotąd jedynie nieliczne egzemplarze tego typu, co czyni odkrycie szczególnie cennym z punktu widzenia archeologii.

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Odnalezione przedmioty wymagały skomplikowanych i kosztownych prac konserwatorskich. Finansowanie zapewnił prywatny darczyńca, który zdecydował się pokryć wszystkie związane z tym wydatki.

Jak podkreśla Discover Bucks Museum, bez przeprowadzenia konserwacji zabytki mogłyby ulec nieodwracalnemu zniszczeniu. Najbardziej zagrożone były delikatne fragmenty grzechotki oraz emaliowane powierzchnie brązowych opraw.

Do odkrycia odniósł się także Ian Richardson, kierownik działu zabytków przenośnych i skarbów w British Museum.

"Ta darowizna jest doskonałym przykładem współpracy społeczności archeologów i muzealników, zajmujących się wykrywaniem metali w celu osiągnięcia fantastycznego rezultatu" - powiedział.

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W zabezpieczenie stanowiska zaangażowali się archeolodzy rady hrabstwa Buckinghamshire. Do przeprowadzenia wykopalisk zaproszono również specjalistów z Oxford Archaeology, którzy pracowali pod nadzorem lokalnego zespołu.

Peter Brazier, członek gabinetu ds. kultury i rekreacji rady hrabstwa Buckinghamshire, podkreślił, że było to "rzadkie i ekscytujące odkrycie". Jak zaznaczył, zespół archeologów od początku czuwał nad prawidłowym przebiegiem prac, aby pozostałości zostały właściwie wydobyte i zabezpieczone.

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"Chciałbym podziękować Adamowi, który odkrył ten skarb, za jego profesjonalizm, a także właścicielowi ziemi za decyzję o przekazaniu go muzeum" - powiedział Brazier.

Odnalezione rzymskie zabytki zostaną po raz pierwszy zaprezentowane publiczności podczas Festiwalu Archeologicznego organizowanego przez Discover Bucks Museum w Aylesbury. Ich ekspozycja ma być jednym z głównych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu.

Źródła: BBC, Discover Bucks Museum, British Museum





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