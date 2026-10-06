W skrócie Sędzia Jeannine Pratt skrytykowała Caleba Flynna za nadużywanie pozycji pastora i określiła jego czyny jako odrażające.

Rodzina i bliscy zamordowanej Ashley Flynn wyrazili ból po jej stracie, przekazując jednocześnie słowa przebaczenia dla Caleba Flynna i jego kochanki.

Według śledczych Caleb Flynn zamordował żonę, upozorował włamanie, a motywem miał być jego romans.

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Jak podała CNN, sędzia Jeannine Pratt określiła czyny skazanego Caleba Flynna jako "odrażające". Oskarżyła go o wykorzystywanie pozycji w kościele do manipulowania innymi - mężczyzna pełnił funkcję pastora.

Podczas rozprawy Flynn ze łzami w oczach przeprosił swoje córki oraz rodzinę zmarłej żony. Jednocześnie podtrzymywał, że jest niewinny.

- Wciąż będę walczył o udowodnienie swojej niewinności. Nie zabiłem mojej żony - powiedział, cytowany przez CNN. Przeprosił też za wcześniejsze "pełne nienawiści" wypowiedzi pod adresem zamordowanej Ashley.

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Głos podczas rozprawy zabrali również bliscy zamordowanej kobiety. Jej ojciec Todd Smith przekazał, że rodzina wybacza Flynnowi, jednocześnie zwracając się do sądu o wymierzenie mu pełnej przewidzianej prawem kary. Mówił również o poczuciu straty i zdrady po śmierci córki.

O przebaczeniu mówiła także siostra Ashley, Kayla Keyt. Jej mąż Matthew opowiedział natomiast o córkach zamordowanej., które próbują odnaleźć się w życiu bez matki. Dziewczynki odwiedzają jej grób, rozmawiają z nią i przeżywają utratę wspólnej przyszłości.

W odczytanych przed sądem oświadczeniach 12-letnia córka Flynna, Alyssa, wyraziła nadzieję, że jej ojciec zrozumie konsekwencje swoich czynów. Młodsza córka, dziewięcioletnia Ava, nazwała matkę "idealną osobą" i zwróciła się do ojca z pytaniem: "Kochany tato, nawet nie wiem, od czego zacząć. Jak mogłeś zrobić coś takiego?" - cytuje BBC. Starsza córka zwróciła się do niego po imieniu.

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Śledczy ustalili, że 40-letni Flynn zastrzelił swoją 37-letnią żonę, nauczycielkę i trenerkę siatkówki, a następnie próbował upozorować włamanie się do ich domu Tipp City, na północ od Dayton. Skazany do końca utrzymywał, że jego żona padła ofiarą intruza.

Według śledczych motywem motywem zabójstwa był romans Flynna. Dzień przed śmiercią żony mężczyzna wysłał do swojej kochanki wiadomość, którą później przytoczyła AP: "Wybieram ciebie. Jestem wolny. Jutro przejdę do czynów".



