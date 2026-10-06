Były szef niemieckiego wywiadu zatrzymany. Padły zarzuty o szpiegostwo

W skrócie Były szef niemieckiego wywiadu August Hanning został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa i próby przekazania poufnych informacji zagranicznym służbom.

Śledczy zarzucają Hanningowi pozyskiwanie i przekazywanie tajnych informacji po zakończeniu kariery oraz utrzymywanie kontaktów z przedstawicielem obcego wywiadu.

Manfred D., były współpracownik Hanninga, został zatrzymany pod zarzutem pomocnictwa i podżegania do próby zdrady oraz szpiegostwa.

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Prokuratura z Niemiec, na którą powołała się AFP, poinformowała, że aresztowanie Augusta Hanninga miało miejsce we wtorek. Z przekazanych informacji wynika, że były szef niemieckiego wywiadu jest podejrzany o zarzuty m.in. "usiłowania zdrady stanu" i "szpiegostwa" na rzecz zagranicznych służb.

"Der Spiegel" poinformował, że aresztowania dokonały specjalne oddziały policji. Do akcji doszło w rezydencji Hanninga w Nadrenii Północnej-Westfalii. Funkcjonariusze przybyli do domu byłego szefa niemieckiego wywiadu o godz. 4.41. Przed godziną 9 został on zabrany czarnym minibusem.

Niemcy. August Hanning zatrzymany, w tle zarzuty o szpiegostwo

Z informacji, do których dotarł tygodnik, wynika, że Hanning jest również oskarżony o z ujawnienie tajemnic państwowych. Śledczy zarzucają mu, że po zakończeniu kariery przez lata nielegalnie pozyskiwał i przekazywał tajne informacje Federalnej Służby Wywiadowczej.

Ponadto zarzuca się mu, że "przez kilka lat utrzymywał bliskie kontakty z przedstawicielem innego zagranicznego wywiadu, któremu przekazywał informacje polityczne, oparte częściowo na materiałach dostarczonych przez Manfreda D.".

Dodajmy, że śledczy zatrzymali też wspomnianego 64-letniego Manfreda D., czyli byłego kierownika biura Hanninga w BND. "Der Spiegel" ujawnił, że śledczy oskarżają D. o pomocnictwo i "podżeganie do próby zdrady oraz szpiegostwo".

Hanning miał przekazać informacje pracownikowi zagranicznego wywiadu

Zgodnie z ustaleniami śledczych do czerwca 2022 roku D. miał dostarczyć Hanningowi około 2000 dokumentów, w tym liczne materiały niejawne.

Według źródeł bezpieczeństwa Hanning rzekomo wykorzystał te informacje co najmniej raz do przygotowania analizy dla "pracownika zagranicznego wywiadu". Na ten moment nie wiadomo, komu były szef niemieckiego wywiadu miał przekazywać informacje. Uważa się jednak, że nie była to Rosja, otwiera się w nowym oknie. Nie jest też jasne, czy "materiał dotarł do zamierzonego adresata".

W ramach wtorkowej akcji służby dokonały przeszukań, które objęły nieruchomości powiązane z oboma mężczyznami, m.in. w stolicy kraju - Berlinie, otwiera się w nowym oknie.

August Hanning kierował Federalną Służbą Wywiadowczą (BND) w latach 1998-2005. Został powołany za rządów kanclerza Gerharda Schrödera. Po zakończeniu pracy w BND pełnił funkcję sekretarza stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Źródła: AFP, "Der Spiegel"



