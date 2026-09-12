W skrócie Dmytro Kułeba stwierdził, że europejskie kraje mają poważny problem z niedoborem rakiet przeciwlotniczych i nie uczą się wystarczająco z ukraińskich doświadczeń.

Były minister opisał ukraiński przemysł obronny jako najbardziej efektywny w Europie dzięki współpracy wielu małych firm oraz elastycznemu ekosystemowi.

Kułeba podkreślił, że trwająca wojna w Ukrainie to wojna woli przetrwania, która nie rozstrzygnie się na polu bitwy.

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Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba udzielił wywiadu norweskiemu dziennikowi "VG". W trakcie rozmowy odniósł się m.in. do kwestii niedoboru rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej, m.in. Patriotów, z którym od miesięcy zmaga się jego kraj. Jak wyjaśnił, problem ten nie dotyczy tylko Kijowa.

- Cała Europa znajduje się w takim samym kryzysie obrony powietrznej. Gdyby jutro doszło do ataku, szybko zużylibyście wszystkie dostępne rakiety przeciwlotnicze. Europejskim krajom skończyłyby się po tygodniu - stwierdził.

Problem Ukrainy z obroną przeciwlotniczą. Kułeba: Cała Europa znajduje się w takim samym kryzysie

Jak wyjaśnił dyplomata, ukraińskie zapasy rakiet Patriot zostały już w pełni wyczerpane. Państwa europejskie mają pewne możliwości, ale liczba dostępnych pocisków jest zdecydowanie niewystarczająca z perspektywy potencjalnego konfliktu zbrojnego.

Kułeba zauważył, że państwa europejskie nie czerpią z doświadczeń bojowych Ukrainy tak dużo, jak by mogły. - Jeśli pominiemy doświadczenia z pola bitwy, prawda jest taka, że niewiele się nauczyli - powiedział.

Były szef MSZ w Kijowie stwierdził, że "ukraiński przemysł obronny jest obecnie najlepszy i najefektywniejszy w Europie". W jego ocenie decyduje o tym to, że w Ukrainie funkcjonuje wiele małych firm zajmujących się obronnością, które jednak ściśle ze sobą współpracują w ramach jednego ekosystemu.

- Wiele dużych europejskich firm nie będzie w stanie funkcjonować w chaosie. Ukraina wypracowała sobie sposoby współpracy pozwalające na szybkie innowacje i krótkie ścieżki decyzyjne. Europa może się tego od nas nauczyć - wskazał.

Polityk dodał, że w przypadku reszty kontynentu ta gałąź przemysłu jest zbyt biurokratyczna i za mało elastyczna. - Wszystko trwa za długo - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. "Nie rozstrzygnie się na polu bitwy"

Kułeba odniósł się także do obecnej sytuacji w Kijowie, gdzie mieszka wraz z rodziną, oraz w całej Ukrainie. - Uważam, że ci, którzy uważają konflikt w Ukrainie za wojnę pozycyjną na polu bitwy, mylą się. Teraz to wojna woli przetrwania - skwitował.

- Putin terroryzuje Kijów, bo chce złamać wolę oporu narodu ukraińskiego i wszystkich mieszkańców stolicy. Ta wojna nie rozstrzygnie się na polu bitwy - dodał, odnosząc się do fali nasilonych ataków Rosji na stolicę w ostatnich tygodniach.

W tym kontekście przytoczył własne doświadczenia - w ostatnim czasie szkoła, do której uczęszcza jedno z jego dzieci, zaproponowała rodzinom przeniesienie na zachód kraju na okres zimy. - Powiedzieliśmy, że nie, dziękujemy. Mamy własny dom i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zostać w Kijowie - dodał.

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Źródło: "VG"



