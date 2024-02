Obserwatorzy kampanii wyborczej zauważają, że do zwycięstwa Prabowo mogłoby nie dojść, gdyby nie zakulisowe poparcie jego poprzednika. Syn Jokowiego, Gibran Rakamubing Raka, wystartował w duecie z byłym wojskowym, jako kandydat na wiceprezydenta.

Indonezyjczycy liczą, że duet ten zagwarantuje kontynuację szybkiego rozwoju indonezyjskiej gospodarki i infrastruktury , co kraj zawdzięcza niezwykle popularnemu Joko Widodo. Dotyczy to między innymi budowy na wyspie Borneo nowej stolicy, Nusantary - rozpoczętego w 2022 roku przedsięwzięcia, które zwycięzca wyborów poparł.

Analityków niepokoi jednak wyrażana publicznie niechęć przyszłego prezydenta do demokracji (Indonezja jest po Indiach i USA trzecim największym demokratycznym krajem świata - przyp. red.), niektóre jego deklaracje na temat polityki zagranicznej i nierozliczona przeszłość.

Mroczna przeszłość Prabowo

- Istnieją dwie grupy, których Prabowo Subianto szczególnie nie lubi: pierwszą są dziennikarze, drugą działacze organizacji pozarządowych - mówi Interii Andreas Harsono , autor książek, obrońca praw człowieka i badacz w dżakarckim biurze organizacji Human Rights Watch. Jak wyjaśnia, jedni i drudzy przyczynili się do ujawnienia niewygodnych faktów z życia byłego trzygwiazdkowego generała.

Niewielu znawców indonezyjskiej sceny politycznej wierzy w zmianę charakteru 72-letniego dziś polityka, choć w kampanii wyborczej kreowano go na “słodkiego dziadka". - Niewykluczone, że będzie próbował ograniczać swobody obywatelskie, a przeciwko krytykom używać prawa o zniesławieniu, a nawet je zaostrzyć - prognozuje Harsono. Badacz wyobraża sobie jednak scenariusz, w którym aspiracje nowego przywódcy będą ograniczone przez okoliczności, w tym niepewny jeszcze układ sił w parlamencie.

Rządy silnej ręki?

Podobne zdanie ma dr Mateusz Chatys z Ośrodka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Dla niego jednak ważnym czynnikiem jest powszechnie znany, gorący temperament Prabowo Subianto. - Prabowo będzie dążył do centralizacji władzy, co może się spotkać ze sprzeciwem opozycji i społeczeństwa. Jeżeli krytyka polityki Subianto będzie eskalować, bardzo możliwe, że zacznie zwalczać swoich oponentów w bezkompromisowy sposób - przewiduje dr Chatys. - W najlepszym wypadku można się spodziewać kontynuacji działań Joko Widodo, które wiązały się z pewnymi przypadkami naruszania praw i osłabiania instytucji - ocenia.

- Nowy prezydent Indonezji prawdopodobnie nie będzie miał na Zachodzie najlepszej prasy, a w połączeniu z dość ostrym temperamentem i małą odpornością na krytykę może to stanowić wybuchową mieszankę - uważa Michał Sęk , analityk Polityka Insight i autor książki "Archipelag Nierówności" o rozwoju regionalnym w Indonezji.

Ale gdyby nawet Prabowo chciał ograniczać demokrację, na drodze stanie mu silne społeczeństwo obywatelskie , a w kraju, w którym dostęp do internetu ma dziś niemal każdy, zaprowadzenie rządów silnej ręki nie będzie łatwym zadaniem.

Szorstka przyjaźń z Europą

Jak podkreśla Michał Sęk, przywódca 280-milionowego, strategicznie położonego państwa będzie musiał sprostać wyzwaniu utrzymania dobrych relacji z Chinami i USA. Pekin jest dla Indonezji głównym inwestorem i partnerem handlowym. Waszyngton to z kolei gwarant bezpieczeństwa. Najwyższe władze będą musiały mądrze balansować między dwoma mocarstwami - i dzięki czemu mogą zyskać na znaczeniu.

- Indonezja jest zbyt duża, zbyt szybko się rozwija i leży w zbyt ważnym regionie, by można było ją ignorować - ocenia Sęk. Analityk spodziewa się, że jej nowy przywódca w polityce zagranicznej będzie kontynuował linię poprzednika, który starał się, by rola Dżakarty na arenie międzynarodowej rosła.

Prabowo Subianto, jako przywódca państwa, w którym żyje największa muzułmańska społeczność na świecie, będzie wspierał ideę niepodległości Palestyny. Jeszcze jako minister obrony przekazał Palestyńczykom wsparcie finansowe. Jak zastrzega Mateusz Chatys z Uniwersytetu Łódzkiego, taka polityka może doprowadzić do spięć w relacjach z Waszyngtonem, ale Stany Zjednoczone nadal będą odgrywały kluczową rolę we współpracy obronnej i w dziedzinie rozwoju zaawansowanych technologii. - Z kolei w relacjach z Unią Europejską spodziewałbym się kłopotów. UE zdaniem nowego prezydenta stosuje wobec Indonezji podwójne standardy w relacjach handlowych. Jest to związane z krytyką Brukseli pod adresem Dżakarty z powodu nieprzestrzegania praw pracowników i nadmiernej wycinki lasów pod plantacje oleju palmowego - wyjaśnia dr Chatys.