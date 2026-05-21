W skrócie Marcin P., związany z firmą Cinkciarz.pl, został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Mężczyzna był poszukiwany międzynarodowo w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw i prania pieniędzy poprzez działalność spółki walutowej z województwa lubuskiego.

Oczekiwane są decyzje amerykańskiego sądu co do dalszego postępowania wobec zatrzymanego, któremu grozi kara do 25 lat więzienia oraz obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych klientom.

O zatrzymaniu, choć bez podania danych osobowych, poinformował oficjalny profil Centralnego Biura Śledczego Policji w mediach społecznościowych.

"Dzięki zaangażowaniu 'łowców cieni' CBŚP, policjantów z Biura Kryminalnego KG Polskiej Policji i prokuratorów Prokuratury Regionowej Poznań - Miasto, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zatrzymany został mężczyzna poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi" - czytamy.

"Był on ścigany w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu, w ramach działalności jednej z firm walutowych z województwa lubuskiego. Polscy funkcjonariusze współpracowali z przedstawicielami amerykańskich służb m.in. FBI oraz U.S. Marshals Service rezydującymi w Polsce, przekazując kluczowe informacje, dzięki którym zatrzymano poszukiwanego" - dodano.

Jak ustalili dziennikarze Polsat News, mowa o Marcinie P., byłym prezesie firmy Cinkciarz.pl.

Marcin P. zatrzymany w USA. To były szef Cinkciarza

Doniesienia potwierdzone zostały także przez rzecznik prasową Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Annę Marszałek.

- Obecnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym - stwierdziła.

Poszukiwania Marcina P. List gończy za szefem Cinkciarz.pl

Prezes zarządu spółki Cinkciarz.pl od lipca 2025 roku był poszukiwany listem gończym. Wcześniej Sąd Rejonowy Poznań - Miasto w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 30 dni od chwili jego zatrzymania.

"Sąd w wydanym postanowieniu podzielił stanowisko prokuratora co do tego, że zebrany w sprawie materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodobnia fakt popełnienia przez Marcina P. zarzucanego mu przestępstwa i spełniona została ogólna przesłanka do stosowania środków zapobiegawczych" - pisano wówczas w komunikacie prokuratury.

W lipcu 2025 roku Interpol wydał czerwoną notę poszukiwawczą za Marcinem P. Według ówczesnych szacunków poznańskiej prokuratury mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 125 mln zł.

Śledztwo przeciwko zarządowi Cinkciarz.pl ruszyło jesienią 2024 roku, kiedy klienci serwisu masowo zgłaszali, że po wpłaceniu pieniędzy na internetową wymianę walut nie odzyskali swoich środków. Prokuratorskie zarzuty dla Marcina P. obejmują przede wszystkim oszustwo na wielką skalę i pranie pieniędzy.

Prezesowi Cinkciarz.pl grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd może orzec wobec niego gigantyczne grzywny, przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa oraz obowiązek pełnego naprawienia szkody finansowej na rzecz tysięcy poszkodowanych wierzycieli, którzy zgłosili się w toku postępowania upadłościowego spółki.





