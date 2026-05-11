Były szef biura prezydenta Ukrainy podejrzany. Chodzi o grupę przestępczą

Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna poinformowały, że były szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak otrzymał status podejrzanego w związku ze sprawą budowy ekskluzywnego osiedla "Dynastia" pod Kijowem.

Według ustaleń NABU podczas realizacji inwestycji dochodziło do procederu prania brudnych pieniędzy. Chodzi o kwotę 460 mln hrywien, czyli blisko 38 mln zł. "Trwają pilne czynności śledcze" - podała służba.

Proceder, w którym według służb i prokuratury brał udział Jermak rozpoczął się przed wybuchem pełnoskalowej wojny - w 2019 r. NABU opublikowało film, który przedstawia mechanizm działania grupy - w korespondencji stosowano kryptonimy, a Jermak brał aktywny udział m.in. w organizowaniu spotkań.

Służba opublikowała prospekty luksusowych rezydencji, które miało stanąć pod Kijowem. Mowa o najwyższym standardzie, ogromnych metrażach i udogodnieniach, jak hala sportowa czy spa. Grupa miała dopuszczać się prania brudnych pieniędzy poprzez machinacje w kosztorysach budowy.

Były szef biura Zełenskiego zrezygnował jesienią 2025 r.

Andrij Jermak podał się do dymisji ze stanowiska szef biura prezydenta Ukrainy w listopadzie 2025 r. po tym, jak NABU oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniła aferę korupcyjną w ukraińskim sektorze energetycznym.

Były szef biura prezydenta Ukrainy miał być zamieszany w proceder pobierania od kontrahentów spółki Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Status podejrzanego, jaki Jermak otrzymał w poniedziałek, nie ma jednak bezpośredniego związku z Enerhoatomem i dotyczy innej sprawy.

Według Jermaka oskarżenia były niesłuszne, ale zdecydował się na rezygnację dla dobra administracji Wołodymyra Zełenskiego. Były szef biura prezydenta Ukrainy po dymisji zapowiedział dołączenie do walk na froncie.

