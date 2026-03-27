W skrócie Indie i Rosja pogłębiają współpracę energetyczną, w tym przygotowania do wznowienia bezpośredniej sprzedaży rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego.

Uzgodniono zwiększenie sprzedaży rosyjskiej ropy naftowej do Indii, a Indie zwróciły się do USA z prośbą o ewentualne zniesienie sankcji.

Rosyjska państwowa spółka energetyczna zaproponowała Indiom współpracę w zakresie infrastruktury przesyłowej energii oraz zainteresowało się rozszerzeniem połączeń lotniczych między krajami.

Agencja Reutera, powołując się na doniesienia dwóch osób zaznajomionych ze sprawą, poinformowała, żeIndie i Rosja pogłębiają współpracę energetyczną. Ponadto obie strony zgodziły się na przygotowania Moskwy do wznowienia bezpośredniej sprzedaży skroplonego gazu ziemnego.

Do negocjacji doszło dwa miesiące po tym, jak Nowe Delhi ograniczyło zakupy rosyjskiej ropy naftowej, co miało złagodzić amerykańskie cła nałożone przez Donalda Trumpa. Szczegóły rozmów nie zostały do tej pory ujawnione.

Indie i Rosja wznawiają współpracę energetyczną

Reuters przekazał, że ustne porozumienie w sprawie pogłębienia współpracy energetycznej między Rosją a Indiami zostało osiągnięte 19 marca między przedstawicielami rządów obu krajów - wiceministrem energii Rosji Pawłem Sorokinem a ministrem ropy naftowej i gazu ziemnego Indii Hardeepem Singhem Purim.

Urzędnicy zgodzili się również na dalsze zwiększenie sprzedaży ropy naftowej, która w ciągu miesiąca może się podwoić w porównaniu ze styczniem. Indie zwróciły się jednocześnie do Waszyngtonu z prośbą o ewentualne zniesienie sankcji.

Przypomnijmy, że Nowe Delhi stało się znaczącym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej, której cena została mocno obniżona po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Ostatnio stało się to jednak przedmiotem sporu z administracją Donalda Trumpa, która nałożyła na kraj cła sięgające 50 proc.

Ostatecznie relacje między Indiami a USA uległy polepszeniu, jednak sytuacja pogorszyła się wraz z wybuchem pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. Wówczas przed niektórymi stacjami benzynowymi w Indiach utworzyły się długie kolejki, a w niektórych restauracjach zabrakło gazu do gotowania.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Indie zaczęły zmagać się z problemami

Ze względu na sytuację indyjskie państwowe rafinerie zaczęły zamawiać dodatkowe zakupy rosyjskiej ropy. Doszło do tego w momencie, gdy Waszyngton umożliwił zakup niektórych ładunków objętych sankcjami. Miało to miejsce 5 marca.

Władze Indii przyznały również, że kupują ładunki rosyjskiego gazu płynnego, który jest wykorzystywany głównie do gotowania i nie jest objęty sankcjami.

Rosja, która od czasów zimnej wojny utrzymuje przyjazne stosunki z Indiami, postanowiła wykorzystać tę okazję. Dyrektorzy rosyjskiej państwowej spółki energetycznej Rosseti, którzy w tym miesiącu przebywali w Nowym Delhi na szczycie branżowym, zaproponowali współpracę swoimi indyjskimi odpowiednikom w zakresie infrastruktury przesyłowej, głównie w górzystych i odległych rejonach kraju.

Agencja Reutera informuje, że jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, będzie to oznaczać pierwszą próbę wejścia Moskwy na indyjski rynek przesyłu energii. Rosja jest również zainteresowana rozszerzeniem połączeń lotniczych z Indiami.

Źródła: Reuters

