Były prezydent USA przez lata był podsłuchiwany. Niemieckie media ujawniają

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przez lata był podsłuchiwany przez niemiecki wywiad - wynika z ustaleń "Die Zeit". BND miało przechwytywać rozmowy amerykańskiego przywódcy na pokładzie samolotu Air Force One. O całej operacji nie wiedziała kanclerz Angela Merkel.

Niemcy. Prezydent USA Barack Obama podsłuchiwany przez wywiad
Niemcy. Prezydent USA Barack Obama podsłuchiwany przez wywiadScott OlsonGetty Images

W skrócie

  • Niemiecki wywiad BND przez lata podsłuchiwał prezydenta USA Baracka Obamę podczas jego lotów Air Force One bez wiedzy kanclerz Angeli Merkel.
  • Transkrypcje rozmów Obamy przechowywano ściśle tajnie, a następnie niszczono po analizie.
  • Operacja zakończyła się w 2014 roku po decyzji kancelarii Merkel, a podobne działania dotknęły również Hillary Clinton.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak ustalił "Die Zeit", niemiecki wywiad (BND) przechwytywał treść rozmów amerykańskiego przywódcy prowadzonych z pokładu prezydenckiego samolotu Air Force One. Było to możliwe, gdyż szyfrowanie komunikacji samolotu nie było szczelne. Amerykańscy technicy korzystali z kilkunastu częstotliwości, które znał BND.

Zgodnie z relacją niemieckiego tygodnika podsłuchiwanie Obamy zakończyło się w 2014 roku, gdy urząd kanclerski nakazał wywiadowi, by zakończył podsłuchiwanie Air Force One.

Obama był prezydentem USA w latach 2009-2017.

Niemcy. "Die Zeit": Barack Obama podsłuchiwany przez służby

Nie jest jasne, kiedy niemieckie służby zaczęły podsłuchiwać Obamę i czy nie podsłuchiwano także jego poprzednika, George'a W. Busha - zastrzega "Die Zeit".

Jak czytamy, transkrypcje połączeń Obamy przechowywano w jednym egzemplarzu w specjalnej teczce. Dostęp do niej miała wyłącznie wąską grupa w kierownictwie BND, w tym szef tej instytucji i jego zastępcy.

Zobacz również:

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (po lewej) oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz (po prawej) podczas spotkania w Berlinie
Felietoniści

Pobożne życzenia kanclerza Niemiec

Jarosław Kuisz
Jarosław Kuisz

    Po lekturze dokumenty i skrypty były niszczone, a wnioski trafiały do ogólnych wywiadowczych ocen na temat USA, przekazywanych m.in. do urzędu kanclerskiego.

    Według ustaleń tygodnika Angela Merkel nie była poinformowana o podsłuchiwaniu Obamy.

    Akcja niemieckiego wywiadu. Angela Merkel "nie była poinformowana"

    Operacja była politycznie drażliwa. Gdy w 2013 roku "Der Spiegel" ujawnił, że amerykańska agencja wywiadowcza NSA przez lata podsłuchiwała telefon Merkel, kanclerz oświadczyła, że inwigilacja wśród przyjaciół jest niedopuszczalna. W wąskim gronie porównywała to do działań Stasi, czyli tajnej policji politycznej działającej w NRD.

    W 2014 roku dziennik "Sueddeutsche Zeitung" informował, że niemieckie służby podsłuchiwały ówczesną szefową dyplomacji USA Hillary Clinton. Według "Die Zeit" szef kancelarii Merkel w tym czasie, Peter Altmaier, zarządził zaprzestanie tej praktyki.

    Biuro Merkel i BND nie odpowiedziały na pytania na prośbę "Die Zeit" o komentarz.

    Zobacz również:

    Media: Nie było próby zamachu na Putina
    Wojna w Ukrainie

    Media o "zamachu" na Putina. Dotarli do ustaleń amerykańskiego wywiadu

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Będzie jeszcze zimniej. Nadciągają silne mrozy. Są alerty dla Małopolski i PodkarpaciaPolsat News

    Najnowsze