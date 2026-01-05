Były prezydent USA przez lata był podsłuchiwany. Niemieckie media ujawniają
Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama przez lata był podsłuchiwany przez niemiecki wywiad - wynika z ustaleń "Die Zeit". BND miało przechwytywać rozmowy amerykańskiego przywódcy na pokładzie samolotu Air Force One. O całej operacji nie wiedziała kanclerz Angela Merkel.
W skrócie
- Niemiecki wywiad BND przez lata podsłuchiwał prezydenta USA Baracka Obamę podczas jego lotów Air Force One bez wiedzy kanclerz Angeli Merkel.
- Transkrypcje rozmów Obamy przechowywano ściśle tajnie, a następnie niszczono po analizie.
- Operacja zakończyła się w 2014 roku po decyzji kancelarii Merkel, a podobne działania dotknęły również Hillary Clinton.
Jak ustalił "Die Zeit", niemiecki wywiad (BND) przechwytywał treść rozmów amerykańskiego przywódcy prowadzonych z pokładu prezydenckiego samolotu Air Force One. Było to możliwe, gdyż szyfrowanie komunikacji samolotu nie było szczelne. Amerykańscy technicy korzystali z kilkunastu częstotliwości, które znał BND.
Zgodnie z relacją niemieckiego tygodnika podsłuchiwanie Obamy zakończyło się w 2014 roku, gdy urząd kanclerski nakazał wywiadowi, by zakończył podsłuchiwanie Air Force One.
Obama był prezydentem USA w latach 2009-2017.
Niemcy. "Die Zeit": Barack Obama podsłuchiwany przez służby
Nie jest jasne, kiedy niemieckie służby zaczęły podsłuchiwać Obamę i czy nie podsłuchiwano także jego poprzednika, George'a W. Busha - zastrzega "Die Zeit".
Jak czytamy, transkrypcje połączeń Obamy przechowywano w jednym egzemplarzu w specjalnej teczce. Dostęp do niej miała wyłącznie wąską grupa w kierownictwie BND, w tym szef tej instytucji i jego zastępcy.
Po lekturze dokumenty i skrypty były niszczone, a wnioski trafiały do ogólnych wywiadowczych ocen na temat USA, przekazywanych m.in. do urzędu kanclerskiego.
Według ustaleń tygodnika Angela Merkel nie była poinformowana o podsłuchiwaniu Obamy.
Akcja niemieckiego wywiadu. Angela Merkel "nie była poinformowana"
Operacja była politycznie drażliwa. Gdy w 2013 roku "Der Spiegel" ujawnił, że amerykańska agencja wywiadowcza NSA przez lata podsłuchiwała telefon Merkel, kanclerz oświadczyła, że inwigilacja wśród przyjaciół jest niedopuszczalna. W wąskim gronie porównywała to do działań Stasi, czyli tajnej policji politycznej działającej w NRD.
W 2014 roku dziennik "Sueddeutsche Zeitung" informował, że niemieckie służby podsłuchiwały ówczesną szefową dyplomacji USA Hillary Clinton. Według "Die Zeit" szef kancelarii Merkel w tym czasie, Peter Altmaier, zarządził zaprzestanie tej praktyki.
Biuro Merkel i BND nie odpowiedziały na pytania na prośbę "Die Zeit" o komentarz.