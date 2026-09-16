W skrócie Hashim Thaci został skazany na 25 lat więzienia przez Specjalną Izbę Sądową do spraw Kosowa w Hadze za zbrodnie wojenne.

Sąd orzekł, że Thaci odpowiada za śmierć 96 przeciwników politycznych oraz uznanych współpracowników serbskich służb bezpieczeństwa. Polityk się nie przyznał.

Hashim Thaci pełnił funkcje premiera i prezydenta Kosowa, a także przewodniczącego Demokratycznej Partii Kosowa.

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Były prezydent Kosowa Hashim Thaci został w środę skazany przez Specjalną Izbę Sądową do spraw Kosowa w Hadze na 25 lat więzienia za popełnienie zbrodni wojennych.

58-letek otrzymał wyrok za czyny popełnione, gdy był dowódcą Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) podczas regularnego konfliktu zbrojnego z siłami serbskimi w 1998 roku.

Kosowo. Były prezydent skazany, w tle śmierć przeciwników politycznych

Specjalna Izba Sądowa do spraw Kosowa orzekła, że Thaci ponosi winę za śmierć 96 przeciwników politycznych oraz osób uznanych za współpracowników serbskich służb bezpieczeństwa, zabitych przez UCK w trakcie konfliktu.

Thaci został także skazany za arbitralne i bezprawne przetrzymywanie 285 osób, torturowanie 303 osób oraz okrutne traktowanie około 50 osób. Sąd stwierdził, że były prezydent "aktywnie uczestniczył w zbrodniach i do nich zachęcał".

Thaci był obecny na sali sądowej podczas odczytywania wyroku, ale nie przyznał się do winy. Na poczet kary zaliczono mu okres, który do tej pory spędził w areszcie. Prokuratura żądała 45 lat pozbawienia wolności.

Działalność Specjalnej Izby do spraw Kosowa spotkała się z krytyką Albańczyków

Specjalna Izba Sądowa do spraw Kosowa jest sądem działającym w ramach kosowskiego systemu sprawiedliwości. Ze względu na wcześniejsze przypadki zastraszania świadków w sprawach dotyczących UCK siedzibę Izby utworzono w Hadze, a w jej skład weszli międzynarodowi sędziowie i prokuratorzy.

Działalność Izby spotykała się z krytyką ze strony Albańczyków, zarzucających jej stronniczość i próbę podważenia uczciwości walki z siłami serbskimi w Kosowie, które w czasie wojny było jedną z prowincji Serbii, wchodzącej w skład ówczesnej Jugosławii.

Izba powstała niezależnie od nieistniejącego już Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, również z siedzibą w Hadze, który sądził i skazywał głównie serbskich polityków, urzędników i wojskowych za zbrodnie popełnione w wojnach w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie.

Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Serbia jej nie uznaje

Armia Wyzwolenia Kosowa rozpoczęła działalność na początku lat 90. XX wieku. W 1998 roku wybuchł regularny konflikt zbrojny z siłami serbskimi. Szacuje się, że podczas wojny zginęło ok. 13 tys. osób, głównie Albańczyków, zanim naloty NATO zmusiły Belgrad do wycofania wojsk z Kosowa i oddania kontroli nad prowincją ONZ i NATO.

Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Serbia jej nie uznaje, a wraz z nią m.in. Rosja i Chiny, stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Sam Hashim Thaci to były przewodniczący Demokratycznej Partii Kosowa oraz jeden z byłych politycznych liderów wspomnianej Armii Wyzwolenia Kosowa.

Polityk w latach 2008-2014 pełnił funkcję premiera. Następnie w 2016 roku został prezydentem Kosowa. Cztery lata później ustąpił ze stanowiska ze względu na stawiane mu przez Prokuraturę Specjalnej Izby Sądowej Kosowa w Hadze zarzuty.



