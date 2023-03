Korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, w pisemnych pytaniach przekazanych Michaiłowi Saakaszwilemu, zapytała go o stan zdrowia i przygotowywaną misję polskich lekarzy, którzy mieliby go zbadać.

Saakaszwili: Polska to kraj wierny ideałom

- To jest moja ostatnia nadzieja na pozostanie przy życiu. Polska to najbardziej szlachetny i wierny ideałom kraj na świecie. Jeśli uda mi się przeżyć, będę za to wdzięczny Polsce. Lech Kaczyński był politykiem, który miał największy wpływ na moje poglądy. Powtarzał mi: "Różnica między nami, jako członkami Unii, a wami jest taka, że kiedy ja przestanę być prezydentem, będę mógł żyć, ty możesz zostać zabity". Niestety zabił go Putin, który teraz zabija mnie - odpowiedział Saakaszwili.

Były prezydent Gruzji potwierdził też wcześniejsze doniesienia o złym stanie zdrowia i złym traktowaniu w szpitalu.

- W tym szpitalu główne decyzje o leczeniu podejmują służby bezpieczeństwa. Usuwają i mianują personel medyczny. Próbują ingerować w historię choroby. Jestem bardzo blisko niewydolności wielonarządowej. Jestem bardzo słaby i cierpię z powodu ogromnego bólu - podkreślił Michaił Saakaszwili.