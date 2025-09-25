Były prezydent Francji "winny". Sąd podjął decyzję

Paweł Basiak
Dagmara Pakuła

Oprac.: Paweł Basiak, Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Francuski sąd uznał winę byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego ws. części zarzutów w procesie o nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Sąd orzekł, że była głowa państwa dopuściła się zmowy, lecz nie korupcji. Jednocześnie Sarkozy został uniewinniony od wszystkich pozostałych zarzutów, w tym biernej korupcji.

Nicolas Sarkozy
Nicolas SarkozyCHRISTOPHE ENAEast News

Paryski sąd karny uznał byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego za winnego dopuszczenia się zmowy, lecz nie korupcji w sprawie, w której oskarżono go o przyjęcie milionów euro nielegalnego finansowania od zmarłego dyktatora Libii Muammara Kaddafiego na swoją zwycięską kampanię prezydencką w 2007 roku.

Jednocześnie Sarkozy został uniewinniony od wszystkich pozostałych zarzutów, w tym biernej korupcji i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej.

Zobacz również:

Ulice Nowego Jorku zamknięte ze względu na przejazd Trumpa. Macron wyciągnął telefon
Świat

Macron utknął na ulicy, wykonał jeden telefon. Wszystko się nagrało

Dawid Skrzypiński
Dawid Skrzypiński

    Francja. Finał sprawy byłego prezydenta. Sarokzy: Sprawa ma podłoże polityczne

    Prokuratorzy twierdzili, że Sarkozy zawarł w 2005 r., kiedy był ministrem spraw wewnętrznych Francji, porozumienie z Kaddafim w sprawie uzyskania finansowania kampanii wyborczej w zamian za wsparcie dla izolowanego wówczas rządu libijskiego na arenie międzynarodowej.

    70-letni były prezydent usłyszał zarzuty korupcji, ukrywania sprzeniewierzonych środków publicznych i działania w zmowie.

    Były prezydent Francji stwierdził, że sprawa ma podłoże polityczne. Wyrok ma zostać ogłoszony w dalszej części rozprawy.

    Zobacz również:

    Francja uznaje państwo palestyńskie
    Świat

    Emmanuel Macron ogłasza. Francja uznaje państwo palestyńskie

    Dawid Kryska
    Dawid Kryska
    Raport NIK krytycznie o Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Sasin: NIK pod rządami Banasia to skompromitowana instytucjaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze