Były prezydent Francji "winny". Sąd podjął decyzję
Francuski sąd uznał winę byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego ws. części zarzutów w procesie o nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. Sąd orzekł, że była głowa państwa dopuściła się zmowy, lecz nie korupcji. Jednocześnie Sarkozy został uniewinniony od wszystkich pozostałych zarzutów, w tym biernej korupcji.
Paryski sąd karny uznał byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego za winnego dopuszczenia się zmowy, lecz nie korupcji w sprawie, w której oskarżono go o przyjęcie milionów euro nielegalnego finansowania od zmarłego dyktatora Libii Muammara Kaddafiego na swoją zwycięską kampanię prezydencką w 2007 roku.
Jednocześnie Sarkozy został uniewinniony od wszystkich pozostałych zarzutów, w tym biernej korupcji i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej.
Francja. Finał sprawy byłego prezydenta. Sarokzy: Sprawa ma podłoże polityczne
Prokuratorzy twierdzili, że Sarkozy zawarł w 2005 r., kiedy był ministrem spraw wewnętrznych Francji, porozumienie z Kaddafim w sprawie uzyskania finansowania kampanii wyborczej w zamian za wsparcie dla izolowanego wówczas rządu libijskiego na arenie międzynarodowej.
70-letni były prezydent usłyszał zarzuty korupcji, ukrywania sprzeniewierzonych środków publicznych i działania w zmowie.
Były prezydent Francji stwierdził, że sprawa ma podłoże polityczne. Wyrok ma zostać ogłoszony w dalszej części rozprawy.