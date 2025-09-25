Paryski sąd karny uznał byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego za winnego dopuszczenia się zmowy, lecz nie korupcji w sprawie, w której oskarżono go o przyjęcie milionów euro nielegalnego finansowania od zmarłego dyktatora Libii Muammara Kaddafiego na swoją zwycięską kampanię prezydencką w 2007 roku.

Jednocześnie Sarkozy został uniewinniony od wszystkich pozostałych zarzutów, w tym biernej korupcji i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej.

Francja. Finał sprawy byłego prezydenta. Sarokzy: Sprawa ma podłoże polityczne

Prokuratorzy twierdzili, że Sarkozy zawarł w 2005 r., kiedy był ministrem spraw wewnętrznych Francji, porozumienie z Kaddafim w sprawie uzyskania finansowania kampanii wyborczej w zamian za wsparcie dla izolowanego wówczas rządu libijskiego na arenie międzynarodowej.

70-letni były prezydent usłyszał zarzuty korupcji, ukrywania sprzeniewierzonych środków publicznych i działania w zmowie.

Były prezydent Francji stwierdził, że sprawa ma podłoże polityczne. Wyrok ma zostać ogłoszony w dalszej części rozprawy.

Raport NIK krytycznie o Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Sasin: NIK pod rządami Banasia to skompromitowana instytucja Polsat News Polsat News