Hu Jintao, który rządził Chińską Republiką Ludową w latach 2003-2013 musiał opuścić Wielką Halę Ludową w Pekinie. W trakcie zjazdu podszedł do niego mężczyzna, po czym między panami wywiązała się krótka dyskusja. Mężczyzna w pewnym momencie próbował podnieść Jintao, ten jednak uparcie się bronił. Do dyskusji włączył się również Li Keqing, premier Chińskiej Republiki Ludowej, który klepał byłego prezydenta po plecach.

Po chwili Xu Jintao został wyprowadzony z sali przez dwóch mężczyzn. Przed opuszczeniem miejsca próbował zabrać ze stołu kartkę, jednak siedzący obok prezydent mu to uniemożliwił. Wychodząc, Juntao zaczepił jeszcze siedzącego obok Xi Jinpinga. Panowie wymienili kilka słów.

Opublikowane wideo wywołało sporo spekulacji w zagranicznych mediach. Jedna z hipotez mówi o tym, ze były prezydent nie zgodził się w pewnych kwestiach z urzędującym Xi Jinpingiem, przez co został usunięty.

XX zjazd Komunistycznej Partii Chin zakończony

Około 2,3 tys. delegatów KPCh z całego kraju obradowało za zamkniętymi drzwiami od 16 października. Zatwierdzono nowy skład Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Inspekcji Dyscypliny oraz zmiany w statucie KPCh, które dodatkowo umacniają pozycję Xi jako "rdzenia Komitetu Centralnego".

W następnej kolejności nowy Komitet Centralny zatwierdzi skład swojego Biura Politycznego i jego Stałego Komitetu - najwyższego organu decyzyjnego w chińskiej partii i de facto w całym kraju. Oczekuje się, że Xi otoczy się Komitecie swoimi lojalnymi stronnikami.

Najważniejsze decyzje zapadły najpewniej już przed zjazdem, na nieformalnych spotkaniach partyjnej elity. W przeciwieństwie do poprzednich zjazdów informacje o tych postanowieniach nie wyciekały jednak do mediów, a obserwatorzy wciąż nie są pewni, kto zostanie awansowany do najpotężniejszego organu partii. Skład Komitetu zostanie ogłoszony w niedzielę.