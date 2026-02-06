Były premier Norwegii na celowniku służb. W tle akta Epsteina

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Jednostka norweskiej policji zajmująca się przestępstwami gospodarczymi wszczęła śledztwo wobec Thorbjørna Jaglanda - byłego premiera tego kraju, jak i dawnego przewodniczącego Komitetu Noblowskiego. Sprawa ma związek z informacjami ujawnionymi w aktach Epsteina. Polityk jest podejrzany o korupcję.

Norwegia. Policja wszczęła śledztwo ws. Thorbjørna Jaglanda. W tle akta Epsteina
Norwegia. Policja wszczęła śledztwo ws. Thorbjørna Jaglanda. W tle akta EpsteinaRick Friedman / NurPhoto / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Norweska policja wszczęła śledztwo wobec Thorbjørna Jaglanda w związku z ujawnieniem jego nazwiska w aktach Epsteina.
  • Śledztwo dotyczy podejrzenia przyjmowania drogich prezentów przez polityka podczas pełnienia funkcji publicznych.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii uchyliło immunitet Jaglanda na wniosek służb, a jego prawnik zapowiedział pełną współpracę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Uważamy, że istnieją uzasadnione podstawy do wszczęcia dochodzenia - stwierdził dyrektor jednostki gospodarczej norweskiej policji Paal Loeseth.

Jak podkreślił, w okresie, którego dotyczą ujawnione dokumenty z akt Epsteina, Thorbjørn Jagland pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Noblowskiego i Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Norwegia. Policja wszczęła śledztwo ws. Thorbjørna Jaglanda

Były premier nie został na razie o nic oskarżony. Celem śledztwa, wszczętego w związku z pojawieniem się jego nazwiska w najnowszej partii opublikowanych akt Epsteina, jest ustalenie, czy polityk otrzymywał w związku z pełnioną przez siebie funkcją kosztowne prezenty.

Zobacz również:

Departament Sprawiedliwości USA ujawnił kolejne materiały ze sprawy Jeffreya Epsteina
Świat

Donosy na Trumpa, Musk i Gates. Co ujawniono w aktach Epsteina?

Marta Stępień
Marta Stępień

    W związku z postępowaniem służby zawnioskowały o uchylenie immunitetu, który przysługuje Jaglandowi ze względu na pełnione w przeszłości funkcje publiczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii przychyliło się do tej prośby.

    Prawnik norweskiego polityka zadeklarował, że jego klient będzie w pełni współpracował z organami. Jak nadmienił, Jagland nie ma powodów, aby obawiać się wyników dochodzenia. 

    Komitet Noblowski, którego Jagland był przewodniczącym w latach 2009-2015, odmówił komentarza w tej sprawie. Były premier to kolejna prominentna postać norweskiej sceny politycznej wzbudzająca kontrowersję w związku ze swoją obecnością w aktach Epsteina.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    Zagraniczne media donoszą o rzekomych powiązaniach Epsteina z Portugalią
    Świat

    Tu Epstein latał z towarzyszami. Media ujawniają kierunek, padły nazwiska

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Gawkowski w "Gościu Wydarzeń": Marszałek Czarzasty zachował się jak mąż stanuPolsat News

    Najnowsze