W skrócie Norweska policja wszczęła śledztwo wobec Thorbjørna Jaglanda w związku z ujawnieniem jego nazwiska w aktach Epsteina.

Śledztwo dotyczy podejrzenia przyjmowania drogich prezentów przez polityka podczas pełnienia funkcji publicznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii uchyliło immunitet Jaglanda na wniosek służb, a jego prawnik zapowiedział pełną współpracę.

- Uważamy, że istnieją uzasadnione podstawy do wszczęcia dochodzenia - stwierdził dyrektor jednostki gospodarczej norweskiej policji Paal Loeseth.

Jak podkreślił, w okresie, którego dotyczą ujawnione dokumenty z akt Epsteina, Thorbjørn Jagland pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Noblowskiego i Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Norwegia. Policja wszczęła śledztwo ws. Thorbjørna Jaglanda

Były premier nie został na razie o nic oskarżony. Celem śledztwa, wszczętego w związku z pojawieniem się jego nazwiska w najnowszej partii opublikowanych akt Epsteina, jest ustalenie, czy polityk otrzymywał w związku z pełnioną przez siebie funkcją kosztowne prezenty.

W związku z postępowaniem służby zawnioskowały o uchylenie immunitetu, który przysługuje Jaglandowi ze względu na pełnione w przeszłości funkcje publiczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii przychyliło się do tej prośby.

Prawnik norweskiego polityka zadeklarował, że jego klient będzie w pełni współpracował z organami. Jak nadmienił, Jagland nie ma powodów, aby obawiać się wyników dochodzenia.

Komitet Noblowski, którego Jagland był przewodniczącym w latach 2009-2015, odmówił komentarza w tej sprawie. Były premier to kolejna prominentna postać norweskiej sceny politycznej wzbudzająca kontrowersję w związku ze swoją obecnością w aktach Epsteina.

