Były minister Orbana pod lupą śledczych. Magyar: Chodzi o relacje z Rosją
Na Węgrzech rozpoczęło się postępowanie dotyczące kontaktów byłego ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto z Rosją - powiedział premier Węgier Peter Magyar, cytowany przez portal Telex. Niewykluczone też, że służby przyjrzą się zatrudnieniu polityka w jednej z chińskich spółek.
W skrócie
- Na Węgrzech wszczęto postępowanie dotyczące kontaktów byłego ministra Petera Szijjarto z Rosją oraz ujawniono związane z tym dokumenty.
- Nowe władze Węgier mogą zbadać także zatrudnienie Szijjarto w chińskiej spółce BYD, która wcześniej otrzymała dotacje państwowe.
- Peter Szijjarto zrezygnował z mandatu poselskiego i objął stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za relacje zewnętrzne w chińskiej firmie motoryzacyjnej BYD.
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Według premiera, już na początku wszczętego postępowania ujawniono również dokumenty związane z działalnością byłego ministra.
Magyar nie ujawnił jednak szczegółów, ponieważ w sprawie znajduje się wiele utajnionych materiałów dotyczących spraw zagranicznych i nie chce wpływać na przebieg postępowania.
Węgry: Ruszyło postępowanie ws. kontaktów Petera Szijjarto z Rosją
Szef węgierskiego rządu dodał, że jak tylko pojawi się coś do ujawnienia, zostanie to upublicznione.
O ewentualnej współpracy Szijjarto z Rosją zrobiło się głośno w trakcie wiosennej kampanii wyborczej na Węgrzech.
Przypomnijmy: węgierskie media ujawniły, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow prosił Szijjarto o pomoc w usunięciu wybranych osób z unijnej listy sankcyjnej.
Z kolei amerykański dziennik "Washington Post" twierdził, że Szijjarto regularnie informował Ławrowa o przebiegu dyskusji prowadzonych podczas posiedzeń Rady UE.
Kłopoty byłego ministra w rządzie Orbana. Przyjrzą się jego zatrudnieniu w chińskiej spółce
Ewentualna współpraca z rosyjskimi politykami to nie jedyny wątek związany z Szijjarto, któremu chcą się przyjrzeć nowe władze Węgier. Niewykluczone, że śledczy zainteresują się też błyskawiczną "karierą" byłego polityka w jednej z chińskich firm. Chodzi o spółkę BYD (polityk w środę przyjął ofertę objęcia w niej stanowiska), która otrzymywała miliardowe dotacje od rządu Viktora Orbana.
Według ministra spraw zagranicznych Anity Orban, w Europie Zachodniej nie jest zwyczajem, aby były minister obejmował stanowisko w firmie, której wcześniej udzielał dotacji państwowych, kilka miesięcy po odejściu ze stanowiska.
- Według Petera Magyara, fakt, że Peter Szijjarto dołączył do BYD, budzi podejrzenia o korupcję - powiedziała w rozmowie z węgierką telewizją RTL.
- To bezprecedensowe, że Peter Szijjarto dołączył do BYD tak szybko - dodała.
Nowa praca węgierskiego ministra. Polityk błyskawicznie zrzekł się mandatu
Peter Szijjarto zrzekł się w środę mandatu poselskiego w związku ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Poinformował jednocześnie, że przyjął atrakcyjną ofertę objęcia międzynarodowego stanowiska w chińskim koncernie motoryzacyjnym BYD.
Chiński producent samochodów realizuje inwestycję na Węgrzech, a konkretnie w Segedynie.
Szijjarto objął stanowisko dyrektora, odpowiedzialnego za relacje zewnętrze oraz rozwój nowych obszarów działalności przedsiębiorstwa.
Węgierski portal Szeretlekmagyarorszag zasugerował, że były polityk może na tym stanowisku inkasować nawet 20-30 milionów forintów miesięcznie (239-350 tys. złotych).