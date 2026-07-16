W skrócie Na Węgrzech wszczęto postępowanie dotyczące kontaktów byłego ministra Petera Szijjarto z Rosją oraz ujawniono związane z tym dokumenty.

Nowe władze Węgier mogą zbadać także zatrudnienie Szijjarto w chińskiej spółce BYD, która wcześniej otrzymała dotacje państwowe.

Peter Szijjarto zrezygnował z mandatu poselskiego i objął stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za relacje zewnętrzne w chińskiej firmie motoryzacyjnej BYD.

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Według premiera, już na początku wszczętego postępowania ujawniono również dokumenty związane z działalnością byłego ministra.

Magyar nie ujawnił jednak szczegółów, ponieważ w sprawie znajduje się wiele utajnionych materiałów dotyczących spraw zagranicznych i nie chce wpływać na przebieg postępowania.

Węgry: Ruszyło postępowanie ws. kontaktów Petera Szijjarto z Rosją

Szef węgierskiego rządu dodał, że jak tylko pojawi się coś do ujawnienia, zostanie to upublicznione.

O ewentualnej współpracy Szijjarto z Rosją zrobiło się głośno w trakcie wiosennej kampanii wyborczej na Węgrzech.

Przypomnijmy: węgierskie media ujawniły, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow prosił Szijjarto o pomoc w usunięciu wybranych osób z unijnej listy sankcyjnej.

Z kolei amerykański dziennik "Washington Post" twierdził, że Szijjarto regularnie informował Ławrowa o przebiegu dyskusji prowadzonych podczas posiedzeń Rady UE.

Kłopoty byłego ministra w rządzie Orbana. Przyjrzą się jego zatrudnieniu w chińskiej spółce

Ewentualna współpraca z rosyjskimi politykami to nie jedyny wątek związany z Szijjarto, któremu chcą się przyjrzeć nowe władze Węgier. Niewykluczone, że śledczy zainteresują się też błyskawiczną "karierą" byłego polityka w jednej z chińskich firm. Chodzi o spółkę BYD (polityk w środę przyjął ofertę objęcia w niej stanowiska), która otrzymywała miliardowe dotacje od rządu Viktora Orbana.

Według ministra spraw zagranicznych Anity Orban, w Europie Zachodniej nie jest zwyczajem, aby były minister obejmował stanowisko w firmie, której wcześniej udzielał dotacji państwowych, kilka miesięcy po odejściu ze stanowiska.

- Według Petera Magyara, fakt, że Peter Szijjarto dołączył do BYD, budzi podejrzenia o korupcję - powiedziała w rozmowie z węgierką telewizją RTL.

- To bezprecedensowe, że Peter Szijjarto dołączył do BYD tak szybko - dodała.

Nowa praca węgierskiego ministra. Polityk błyskawicznie zrzekł się mandatu

Peter Szijjarto zrzekł się w środę mandatu poselskiego w związku ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Poinformował jednocześnie, że przyjął atrakcyjną ofertę objęcia międzynarodowego stanowiska w chińskim koncernie motoryzacyjnym BYD.

Chiński producent samochodów realizuje inwestycję na Węgrzech, a konkretnie w Segedynie.

Szijjarto objął stanowisko dyrektora, odpowiedzialnego za relacje zewnętrze oraz rozwój nowych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Węgierski portal Szeretlekmagyarorszag zasugerował, że były polityk może na tym stanowisku inkasować nawet 20-30 milionów forintów miesięcznie (239-350 tys. złotych).





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