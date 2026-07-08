W skrócie Były podoficer karabinierów został zatrzymany w Rzymie w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz rosyjskich służb specjalnych.

W ramach śledztwa przeszukano pomieszczenia i komputery pięciu osób, wobec których prowadzone są postępowania dotyczące szpiegostwa i ujawniania tajemnic.

Według informacji przekazanych przez media, 59-latek miał zdobywać informacje poprzez kontakty z osobami pełniącymi czynną służbę wojskową oraz otrzymywać za to wynagrodzenie.

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Były podoficer karabinierów został zatrzymany w Rzymie wraz z inną osobą. Działania przeprowadzono w ramach śledztwa dotyczącego "domniemanej działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskich służb specjalnych".

Jak podaje Today.it, osoby te zostały oskarżone o szpiegostwo. Miały one rzekomo pozyskiwać informacje, których ujawnianie jest zabronione, a także miały mieć nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego lub telekomunikacyjnego.

Włochy. Były karabinier miał pracować na rzecz rosyjskiego wywiadu

Włoskie media donoszą, że w ramach tego postępowania wykonano nakazy przeszukania pomieszczeń i komputerów pięciu osób. Wobec nich toczy się podobne postępowanie, dotyczące szpiegostwa i ujawniania tajemnic.

Jak czytamy, aresztowanie 59-latka poprzedziło rozpoczęte w maju ubiegłego roku śledztwo, za sprawą którego wszczęto dwa postępowania - w Prokuraturze Okręgowej oraz Prokuraturze Wojskowej w Rzymie.

Na podstawie zebranych dowodów wskazano głównego podejrzanego. Mężczyzna, oprócz tego, że w przeszłości był podoficerem karabinierów, był także pracownikiem krajowych służb wywiadowczych.

"Mężczyzna miał prowadzić działalność szpiegowską na rzecz domniemanego agenta rosyjskiego wywiadu, który korzystał z immunitetu dyplomatycznego na terytorium Włoch" - podaje portal.

59-latek miał zdobywać informacje z sześciu źródeł, z czego cztery osoby były żołnierzami pełniącymi czynną służbę na wysokich stanowiskach. Również Prokuratura Wojskowa wydała nakazy przeszukania wobec nich. Żołnierze są podejrzewani o szpiegostwo.

Oskarżają karabiniera o szpiegostwo. "Zewnętrzni wrogowie i wewnętrzni zdrajcy"

Dalej czytamy, że w toku śledztwa udokumentowano szereg spotkań byłego podoficera i domniemanego zagranicznego agenta. Za przekazane informacje 59-latek miał otrzymywać wynagrodzenie pieniężne.

Do sprawy odniósł się już minister obrony Włoch Guido Crosetto, który podziękował za pracę prokuratury i służb zajmujących się sprawą. "Państwo włoskie pokazuje wszystkim, jakie jest rzeczywiste nastawienie Rosji wobec nas.

"To, co wyłania się z oczywistych faktów, to codzienne hybrydowe konflikty, ciągła utajona wojna, mająca na celu osłabienie naszych instytucji, sojuszy i bezpieczeństwa" - napisał Crosetto.

Minister obrony Włoch dodał, że jest to zaledwie "wierzchołek gigantycznej góry lodowej". "To wojna hybrydowa, składająca się z zewnętrznych wrogów i wewnętrznych zdrajców, którzy są gotowi sprzedać swoją Nację za pieniądze lub władzę, lub dla osobistych interesów" - ocenił.

Jednocześnie zdaniem szefa resortu obrony, chociaż teraz państwo uderza w niektórych z nich, "starcie jest ciągłe i nieustanne".

Źródło: Today.it





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