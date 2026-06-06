W skrócie Doradca prezydenta Rosji poinformował, że Gerhard Schroeder odbył przyjacielską rozmowę z Władimirem Putinem na Kremlu.

Nie ujawniono tematu rozmów ani powodu wizyty Schroedera w Rosji, a szczegóły spotkania nie są znane.

Władimir Putin sugerował, że Schroeder mógłby być negocjatorem Unii Europejskiej w kontaktach z Rosją, jednak propozycja ta została odrzucona przez Europę.

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Jurij Uszakow poinformował, że do spotkania Władimira Putina z Gerhardem Schroederem doszło na Kremlu. Rozmowa między oboma politykami była "dobra".

Uszakow stwierdził, że "nie wie" co było tematem rozmów i czy Putin ze Schroederem poruszyli kwestię potencjalnych negocjacji Rosji z Unią Europejską. - Rozmowa była przyjacielska, w cztery oczy. Szczerze mówiąc, nie znam szczegółów - przekazał doradca rosyjskiego prezydenta, cytowany przez agencję Interfax.

82-letni były kanclerz Niemiec był w ostatnich dniach widziany w Moskwie. Nie wiadomo było jednak jaki jest powód jego wizyty w Rosji i czy planuje on wziąć udział w Petersburskim Międzynarodowym Forum Ekonomicznym.

Schroeder z wizytą w Moskwie. Spotkał się z Putinem

Gerhard Schroeder od lat utrzymuje bliskie relacje z Kremlem. W przeszłości współpracował on z rosyjskimi koncernami energetycznymi oraz jest uważany za przyjaciela Władimira Putina. Były kanclerz Niemiec wielokrotnie twierdził, że rozumie działania Rosji w związku z wojną w Ukrainie i sprzeciwiał się "demonizowaniu" Moskwy.

Niedawno Władimir Putin sugerował, że Schroeder mógłby pełnić rolę negocjatora z ramienia Unii Europejskiej w kontaktach z Rosją. Propozycja ta spotkała się jednak ze zdecydowanym odrzuceniem ze strony Europy.

Później Kreml tłumaczył, że propozycja nie była inicjatywą Putina, a padła wyłącznie w reakcji na pytanie dziennikarza. - Putin sam z siebie nie zaproponował Schroedera. Dziennikarze pytali, kto jego zdaniem były najlepszy. Powiedział po prostu, że jego zdaniem byłby to Schroeder - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.





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