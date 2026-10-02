W skrócie Gerhard Schroeder został członkiem rady nadzorczej rosyjskiego oddziału sieci sklepów Globus ze względu na swoje relacje z polityką i kulturą Rosji - wynika z informacji mediów.

Były kanclerz Niemiec będzie odpowiadał za wspieranie strategicznego rozwoju firmy Hyperglobus, a jego nominacja nastąpiła po ogłoszeniu powołania zarządów komisyjnych w zagranicznych spółkach przez Kreml.

Władimir Putin oświadczył, że działania związane z zarządami komisyjnymi nie są formą nacjonalizacji ani kradzieży aktywów zagranicznych firm, ale zabezpieczeniem przed takimi działaniami ze strony innych państw.

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Według rosyjskich mediów Gerhard Schroeder awansował do rady nadzorczej spółki Hyperglobus. Przedsiębiorstwo od 2025 roku jest samodzielnym oddziałem niemieckiej sieci hipermarketów Globus.

Gerhard Schroeder awansuje w Rosji. Doniesienia ws. byłego kanclerza Niemiec

Informację o nominacji potwierdziła później Niemiecka Agencja Prasowa (DPA). Jak ustalono, były kanclerz Niemiec - od lat utrzymujący bliskie relacje z Władimirem Putinem - będzie odpowiadał za wspieranie strategicznego rozwoju firmy.

Wiadomość pojawiła się zaledwie kilka dni po tym, jak Kreml ogłosił, że kilka spółek podległych zachodnim firmom trafi pod "zarząd komisyjny", czyli de facto pod kontrolę Rosji.

Schroeder - jak wynika z publikacji portalu Nowe Wedomosti - skomentował swój awans, wskazując na znaczenie utrzymania więzi gospodarczych z Rosją. Podkreślał, że trudny rynek wymaga współpracy różnych podmiotów.

- To właśnie w czasach kryzysu te powiązania są szczególnie ważne: pozwalają słuchać się nawzajem i znaleźć drogi do przyszłości - mówił.

Gerhard Schroeder kierował niemieckim rządem od 1998 do 2005 roku. Jako kanclerz uzgodnił z Putinem budowę gazociągu Nord Stream, a po odejściu z urzędu stał się lobbystą na rzecz rosyjskiego sektora energetycznego. W latach 2017-2022 pełnił wysokie stanowisko w rosyjskim koncernie naftowym Rosnieft. Schroeder wielokrotnie spotykał się z przywódcą Rosji, także po wybuchu pełnoskalowej wojny z Ukrainą.

Kreml przejmuje kontrolę nad oddziałami zagranicznych firm

Jak podał "Saarlandisches Rundfunk", w poniedziałek Kreml powołał zarząd komisyjny w oddziale niemieckiej hurtowni Metro. Wcześniej podobne decyzje podjęto wobec odgałęzienia francuskich sieci hipermarketów Auchan i Leroy Merlin, amerykańskiej grupy farmaceutycznej Aptar i szwajcarskiej grupy Nestle.

W czwartek przywódca Rosji Władimir Putin zaprzeczył "zagarnianiu aktywów europejskich firm". - Nie bierzemy niczego od nikogo, nie kradniemy ani nie nacjonalizujemy - podkreślał.

Putin przekonuje, że powołanie "zarządów komisyjnych" w oddziałach zagranicznych firm w Rosji umożliwili lustrzane działanie w razie ciosów w rosyjskie aktywa za granicą.

Źródła: Interfax, DPA, "Spiegel", Wedomosti, Nowe Wedomosti, RTVI



