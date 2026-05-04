W skrócie Były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa Rudy Giuliani trafił do szpitala na Florydzie. Jest w "krytycznym, ale stabilnym stanie".

Donald Trump nazwał Giulianiego "prawdziwym wojownikiem" i "zdecydowanie najlepszym burmistrzem w historii Nowego Jorku".

Giuliani rozpowszechniał fałszywe twierdzenia o wyborach w 2020 roku i został uznany winnym zniesławienia w tej sprawie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa, trafił do szpitala na Florydzie - poinformował w niedzielę jego rzecznik Ted Goodman. Jak przekazał, stan Giulianiego jest "krytyczny, ale stabilny".

Goodman nie podał powodów hospitalizacji 81-letniego Giulianiego.

"Burmistrz Giuliani to wojownik, który z niezachwianą siłą stawił czoła każdemu wyzwaniu w swoim życiu i walczy z tą samą siłą teraz, kiedy o tym mówimy" - napisał Goodman w oświadczeniu.

"Prosimy, abyście przyłączyli się do nas w modlitwie za burmistrza Ameryki Rudy'ego Giulianiego" - dodał.

Rudy Giuliani w szpitalu. Donald Trump reaguje

Informację o hospitalizacji Giulianiego przekazał także w niedzielę wieczorem prezydent USA Donald Trump. "Nasz wspaniały Rudy Giuliani, prawdziwy wojownik i zdecydowanie najlepszy burmistrz w historii Nowego Jorku, trafił do szpitala i znajduje się w stanie krytycznym" - poinformował.

"Cóż za tragedia, że został tak źle potraktowany przez radykalnie lewicowych szaleńców, wszystkich demokratów - a on miał rację we wszystkim! Oszukali w wyborach, sfabrykowali setki historii, zrobili wszystko, co tylko możliwe, by zniszczyć nasz naród, a teraz spójrzcie na Rudy'ego. Jakież to smutne!" - napisał Trump.

Jak podaje Associated Press, w piątkowy wieczór Giuliani prowadził w Palm Beach na Florydzie swój internetowy program "America's Mayor Live".

Agencja AP zauważa, że w trakcie występu jego wypowiedzi przerywał kaszel, a głos brzmiał bardziej chrapliwie niż zwykle. - Mój głos jest trochę słaby, więc nie będę mógł mówić tak głośno, jak zwykle, ale podejdę bliżej mikrofonu - powiedział Giuliani.

Rudy Giuliani wygłaszał twierdzenia o sfałszowanych wyborach 2020 roku

Rudy Giuliani, pochodzący z Brooklynu, pełnił w latach 80. funkcję prokuratora federalnego. Był burmistrzem Nowego Jorku od 1994 do 2001 roku, także w czasie zamachów 11 września.

Giuliani był chwalony za to, jak pokierował działaniami miasta w reakcji na ataki. Umożliwiło mu to - choć bezskutecznie - ubieganie się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach na prezydenta w 2008 r.

Podczas pierwszej kadencji Trumpa był jego osobistym prawnikiem, zaangażowanym m.in. w próby unieważnienia wyniku wyborów 2020 r. Republikanin propagował fałszywe twierdzenia, jakoby Trump w rzeczywistości wygrał wybory, pokonując byłego prezydenta Joe Bidena.

Wytoczone przeciwko niemu z tego powodu procesy zmusiły go do ogłoszenia bankructwa. Giuliani został uznany winnym zniesławienia dwóch pracowników komisji wyborczej stanu Georgia, których oskarżył o oszustwo wyborcze w lokalu podczas liczenia głosów w 2020 r. W związku z tą sprawą został zobowiązany do zapłaty prawie 150 milionów dolarów.

W 2024 r. Giuliani został pozbawiony prawa wykonywania zawodu prawnika w Nowym Jorku po tym, jak sąd orzekł, że "rażąco nadużył swojej pozycji osobistego prawnika Trumpa i jego kampanii" do rozpowszechniania fałszywych twierdzeń na temat wyborów w 2020 r. Później został pozbawiony prawa wykonywania zawodu także w Waszyngtonie.

Syn Giulianiego, Andrew Giuliani, jest dyrektorem prezydenckiej grupy ds. Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026, które Stany Zjednoczone organizują wraz z Kanadą i Meksykiem.

Źródło: CNBC

Wicemarszałek Senatu w "Gościu Wydarzeń" o inicjatywie prezydenta: Nie wierzę w skuteczność Polsat News